Wendy Lehmann viaja a Colombia para representar a Uruguay en el Reinado Internacional del Café

Wendy Lehmann arranca el año en tierras colombianas, ya que viaja al país cafetero para representar a nuestro país en uno de los certámenes de belleza más tradicionales de la zona, como lo es el Reinado Internacional del Café.

1. ¿Qué se siente al tener la responsabilidad de representar a tu país en un certamen de belleza?

Ante todo un orgullo inmenso el poder representar a mi país. Es un sueño que muchas chicas tienen y ser la elegida este año me otorga muchísima felicidad, y se que es una responsabilidad muy grande que espero llevar con mucha sabiduría para poder dejar mi país bien en alto

2. Cuéntanos ¿cómo fuiste seleccionada para viajar a Colombia?

Fui seleccionada tras el Concurso Miss Uruguay realizado en Montevideo en el Teatro Comedia el 15 de Septiembre del 2016, del cual fui elegida Miss Uruguay RIC que esto me lleva a dicho concurso

3. La fecha de tu viaje también resulta muy especial. ¿Cómo vivirá tu familia esta instancia?

Si, totalmente! Es una fecha que conmociona mucho ya que es un año nuevo que comienza y lo haré muy lejos de mi familia. No solo es toda una experiencia para mi, sino para mi familia que se que están muy orgullosos; al igual que mi ciudad, Sarandí del Yí, Durazno que me hacen llegar sus hermosas palabras de apoyo y eso me hace completamente feliz

4. ¿Cuántos días en total estarás en el país cafetero?

En total estaré 8 días en Colombia. Tenemos un itinerario muy extenso y variado, en el cual luciré Traje Típico, Traje de Manola, Trajes de Cóctel y de Gala de los cuales estoy muy agradecida ya que son todos otorgados por diferentes personas de las que recibí muy lindas palabras también

5. ¿Cuál será tu objetivo en el certamen?

Mi objetivo principal es disfrutar todo lo que me suceda en el marco del certámen, aprender muchísimo de culturas de diferentes paises. Ya que asisten cerca de 20 participantes de diferentes partes del mundo y eso como estudiante de Relaciones Internacionales me interesa muchísimo, y además tengo como objetivo principal también representar lo mejor posible a mi querido país, y si eso conlleva a poder traer algún premio para aquí, lo cual me haría sumamente feliz