Micaella Vero: “Me encanta cocinar experimentando nuevos sabores, aromas y texturas”

Micaella Vero es una de las jóvenes promesas en el modelaje de nuestro país, en donde a pesar de su corta trayectoria, su nombre comienza a sonar entre diseñadores y productores.

Nacida en Canelones, tiene actualmente una estatura de 1.73mts y estudia Licenciatura en Nutrición, y su pasión la va descubriendo en ese mismo transitar del diario vivir, pero con objetivos y valores muy claros y precisos.

¿Antes de inscribirte en una escuela de modelos, sabías algo sobre el mundo de la moda, o simplemente soñabas con ser modelo?

Antes de inscribirme en la Escuela de Modelos Miss Uruguay siempre me interesó mucho el mundo de la moda, desde el diseño de indumentaria y accesorios. Incluso cuando tuve que tomar la decisión de elegir una carrera universitaria, una de las opciones fue Diseño Textil, que por motivos de cupos no pude cursar.

Aunque nunca me había visto como modelo hasta estar realmente en un desfile, casting o producción de fotos, verdaderamente me encanta y disfruto cada instante.

¿Qué significa el modelaje en tu vida?

En este momento ser modelo es nuevo para mí, estoy dando los primeros pasos, conociendo el entorno y la forma en la cual se trabaja. Estoy dispuesta a tomarlo como un trabajo serio, sin dejar el estudio que es mi principal objetivo y vocación.

¿Cuáles son tus pasatiempos?

Me encanta cocinar experimentando nuevos sabores, aromas y texturas. En la cocina siento que no hay que seguir reglas exactas para conseguir los resultados, sino que hay que dejarse llevar sin miedo y probar. Lo más lindo es poder disfrutar de la comida casera hecha con amor con mi familia y pareja.

También desde muy chica me apasiona la lectura de novelas de misterio, amor y fantasía. Pienso que los libros son un mundo mágico donde se aprende mucho.

¿Cómo defines tu estilo en el vestir, en quién te inspiras, tienes un diseñador favorito?

Según la ocasión elijo qué estilo vestir, durante el día prefiero prendas casuales y cómodas que me permitan mover libremente, siempre cuidando mi imagen personal. En la noche me gusta un look más elegante y sexy. Se podría decir que soy muy ecléctica y me las ingenio para combinar prendas con lo que tengo. El maquillaje y peinado son dos cosas muy importantes que siempre tengo en cuenta, nunca salgo sin estar arreglada.

¿Lo mejor y lo peor de tu profesión?

Lo mejor de ser modelo es superar tus propios límites, darte cuenta de lo que sos capaz de hacer e ir redescubriéndote. Es una profesión en la cual hay que tener mucha seguridad y autoestima para no dejarse influenciar negativamente. Esto último sería la peor parte, obsesionarse con el cuerpo y la imagen.

¿Sos de ponerte metas en tu vida o simplemente vives el día a día?

Siempre me pongo metas u objetivos a alcanzar, porque me hacen mantener el camino pese a los obstáculos. También estoy abierta a lo que el día a día me presenta como oportunidades o cosas que desconocía que son interesantes realizar para ir avanzando y creciendo como persona, recordando que el camino es tan importante como llegar. Cuando se me presenta una oportunidad siempre pienso que el ‘no’ ya lo tengo, así que voy por el ‘sí’.

¿Qué opinión te merecen las drogas y el alcohol en los jóvenes?

Primero que nada, el alcohol es una droga, no se lo puede separar como “drogas y alcohol” ya que así se sigue aceptando socialmente y no se percibe como droga. Hace falta educación sobre la forma de consumo, porque de nada sirve decirle a un joven que cuando salga a divertirse no abuse del alcohol, si hay publicidad por todas partes que muestran lo contrario. Un consumo moderado los fines de semana, fiestas u ocasiones especiales está bien, pero hay que tener claro cuándo es el límite, hasta donde es placentero y cuándo se empieza a poner en riesgo la salud.

¿Qué rutina de ejercicios haces para mantenerte en forma?

Me gusta mucho salir a caminar por la rambla o sin rumbo descubriendo nuevos lugares en la ciudad y en el campo. También correr y andar en bicicleta, todo lo que sea actividades al aire libre.

Para este verano mi objetivo es aprender Kitesurf, un deporte extremo que combina trabajo aeróbico y tonificación ayudando a ganar fuerza y resistencia, experimentando nuevas sensaciones, ¡como volar!

Otra parte fundamental para mantener la forma pasa por la comida, no hablo de dietas estrictas y restringidas como abandonar las harinas completamente, sino de buenos hábitos alimenticios, incorporando alimentos variados a todas las comidas cuidando las cantidades. Y recordar siempre beber agua, no sustituible por refrescos.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en cuanto a tu profesión?

Seguir los sueños y nunca darse por vencido. No frustrarnos con los ‘no’, y seguir adelante que con trabajo, perseverancia, esfuerzo y buena actitud se puede lograr todo lo que nos propongamos.

¿Te involucrarías en algún proyecto social? ¿cuál por ejemplo?

Sí, de hecho, estuve en organizaciones de beneficio social este año que por motivos personales no pude continuar. Me parece que está muy bueno formar parte de proyectos sociales para colaborar con quien lo necesite, pero también me parece que hay mucha gente que luego se olvida que lo que de verdad importa es la gente, y lo hace para tener beneficios propios.

En el día a día podemos ayudar, dejando pasar primero a las embarazadas, mujeres u hombres con niños, ceder un asiento, no tirar basura en la vía pública, pequeños actos que marcan la diferencia y sobre todo respetar todas las formas de vida.

DETALLES: Nombre completo: Micaella Vero Espino Edad: 20 Estado Civil: Soltera Altura: 1,73 m Medidas: 80 – 58 – 90 Color de ojos: Marrón Color de pelo: Castaño Una Bebida: Licuado de frutas Una Comida: Pizza Un Libro: El señor de los anillos (saga) – J.R.R. Tolkein Un Perfume: Light Blue de Dolce & Gabbana Una canción: Ed Sheeran - Thinking Out Loud Un SuperHéroe: Mi madre Mascota favorita: Los perros Tu pasión más grande: Cocinar Ciudad en que vives: Montevideo Ciudad de nacimiento: Canelones Estudios cursados: Doctor en Medicina hasta 2º año Cursando Licenciatura en Nutrición