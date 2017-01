VUELVE PUNTA TECH MEETUP CON NOVEDADES

El principal encuentro del verano para el sector empresarial y tecnológico de la región vuelve con grandes novedades y destacados speakers internacionales.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la web del evento.

Una nueva edición de Punta Tech Meetup llega el próximo 16 de enero a la Fundación Atchugarry. Por noveno año consecutivo, el mundo emprendedor de América Latina se reúne en una instancia única, en la que inversores, entrepeneurs y ejecutivos del mundo de la tecnología comparten sus ideas y proyectos en el marco de un entorno natural privilegiado.

El espíritu del evento es conectar las partes y favorecer el networking entre los actores del mundo de la tecnología y los negocios para que puedan intercambiar ideas y fomentar vínculos laborales en un ambiente descontracturado.

En su edición anterior, Punta Tech Meetup batió records de asistencia. Contó con más de 1000 asistentes y ofreció 4 conferencias de destacados oradores internacionales que captaron la atención por su alto nivel de contenido e información. Fue así que quedó instalado como el evento referente para el mundo tecnológico de la región gracias a la calidad y la cantidad de asistentes alcanzada y a la serie de innovaciones realizadas.

Como novedad para este año, el evento será abierto al público general a través de la venta de un cupo de entradas. El costo de los ticktes es de U$S 70 y pueden adquirirse a través de diversos medios de pago en la web http://www.puntameetup.com. De esta forma, los organizadores buscan satisfacer la alta demanda que se genera año a año, y continuar ofreciendo un evento de gran calidad a nivel de contenidos y puesta en escena.

La edición 2017 contará con la participación de destacados speakers como: Marvin Liao, socio de Micro Venture Capital Fund 500 Startups; Rami Efrati, experto en Métodos Estratégicos de Ciber tecnología y fundador y CEO de Firmitas; y Mauro Flores, líder de servicio de Seguridad cibernético en Deloitte Uruguay y líder regional PKI.

Como antesala del evento principal, el domingo 15 de enero se llevará a cabo la tercera edición del “Investor Speed Dating”, una instancia diseñada como punto de contacto e intermediación de negocios de alta velocidad, que permite a un grupo seleccionado de startups presentar sus proyectos ante las principales compañías de inversión ángel del continente.

A su vez, de la mano de Uruguay XXI, Punta Tech Meetup desarrollará una clínica con Marvin Liao, quien se encargará de “curar” los pitchings de las startups seleccionadas para el Investror Speed Dating. Sin duda, su visión será de gran ayuda para los entrepreneurs que depositan gran parte de sus posibilidades de negocio en la presentación que realizan ante inversores.

Los tres speakers de Punta Tech Meetup 2017

Marvin Liao

Es socio de Micro Venture Capital Fund 500 Startups. Dirige el programa de aceleradores basados ​​en SF e invierte en startups de Seed. Invierte en medios digitales, Enterprise SAAS, Marketplace, Mobile, AdTech / MarketingTech, Digital Health, Internet de Cosas y startups de Fintech.

Ha gestionado grandes equipos multifuncionales en varios países y cuenta con experiencia en gestión de P & L. Fue responsable del crecimiento de los ingresos del 100% YoY mientras gestionaba una unidad de negocio y creaba nuevos canales de ventas en EMEA & Emerging Markets durante los últimos 4 años en Yahoo!

Actualmente participa en los consejos de varias empresas de publicidad y publicidad en Internet en todo el mundo.

Participante y observador de la revolución digital de los últimos 15 años en todo el mundo, está interesado en oportunidades con grandes y pequeñas empresas de alto crecimiento, centradas en impulsar la monetización y expandirse a nuevos mercados internacionales.

Rami Efrati

Experto en Métodos Estratégicos de Ciber, es el fundador y CEO de Firmitas – Cyber ​​Defenset Soluciones Tecnológicas para Infraestructura Crítica.

Antes de su posición actual, fue jefe de la División Civil de la Oficina Cibernética Nacional de Israel en el PMO. Efrati ha servido en las Fuerzas de Defensa de Israel por más de veintiocho años. Comandó numerosos puestos de operaciones y tecnológicos de prestigio en Inteligencia Militar.

También cuenta con 16 años de experiencia civil y ha estado involucrado en actividades empresariales tanto con compañías iniciales como con empresas establecidas en los sectores de Seguridad Cibernética, Alta Tecnología y Bio-Tecnología.

Mauro Flores

Líder de servicio de Seguridad cibernética en Deloitte Uruguay y líder regional PKI. Es miembro del Deloitte Blockchain y la Comunidad Crypto Monetaria (DBC3), que se enfoca en el análisis y la investigación de tecnologías Blockchain y sus usos. Es líder de OWASP Uruguay y miembro APWG.

En 2016 presentó “Blockchain y modelos perturbadores” en el II Congreso Latinoamericano de Educación Financiera e Inclusión y en FELABN Perú.

Ha dirigido más de 100 hackings éticos (pruebas de penetración) a servicios sensibles y la infraestructura expuesta en Internet. Ha participado en proyectos de desarrollo de aplicaciones sensibles y I + D de seguridad para empresas del Reino Unido, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay y ha dirigido varios proyectos sobre la definición de Estrategia de Seguridad Cibernética, políticas y procesos de seguridad.

Como líder del proyecto Uruguay (OWASP) Uruguay, ha organizado eventos internacionales en nuestro país y ha sido ponente invitado en diferentes conferencias de la OEA con el objetivo de coordinar esfuerzos para combatir el cibercrimen y el ciberfraude en la región.

Acerca de Punta Tech Meetup

Punta Tech Meetup se realizó por primera vez en 2007, cuando los emprendedores Pablo Brenner, Ariel Pfeffer y Sergio Fogel organizaron una reunión informal con referentes de la industria tecnológica que veraneaban en Punta del Este. El éxito de esa primera experiencia, en la que participaron 70 personas, los impulsó a realizar un segundo encuentro y un año después decidieron sumar a la Productora Lucero para la organización de las siguientes ediciones. El evento fue creciendo año a año hasta alcanzar un número récord de más de 1000 asistentes de todo el mundo en 2016.

En los años transcurridos Punta Tech Meetup ha recibido a grandes referentes internacionales como: Martin Varsavsky, empresario argentino fundador de varias empresas exitosas; Andrew Mc Laughlin, Deputy CTO de la Casa Blanca; Sir Martin Sorrell, Chief Executive Officer of WPP Group; Oren Simaniam, director del Centro de Innovación de la Universidad de Tel Aviv y Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercadolibre y el Prof. Yuval Noah Harari, autor del best seller “Sapiens: a brief history of humankind”, Darío Meli, Co-founder HootSuite, Claudio Bessa, director de Desarrollo de Negocios en Cloud e iniciativas académicas de IBM Latinoamérica y Mariano Amartino,director global de Wayra y de Telefónica Open Future.

Punta Tech Meetup, en su novena edición, es organizado por Pablo Brenner, Sergio Fogel y Ariel Pfeffer y producido por Lucero Comunicación & Producción.