Eduardo Sacco: “apostamos a chicas de todo el país, sin un prototipo de belleza, lo cual resulta en un arcoíris de hermosas jóvenes”

Fue la 5ta edición del certamen de belleza creado por Eduardo Sacco, el cual lo denominó ‘Diosa del Verano’, y resultó en uno de los eventos más importantes del verano esteño.

Lucía Rodríguez, de 20 años, oriunda de Nueva Helvecia, fue la ganadora éste año de Diosa del Verano, disputando el máximo cetro ante 50 chicas restantes, provenientes de todo el país.

Para interiorizarnos un poco más sobre el éxito que ha significado el desarrollo de este ambicioso proyecto, conversamos con Eduardo Sacco de la siguiente manera:

¿Cuál ha sido la evolución de Diosa del Verano desde su creación?

Esta ha sido la 5ta edición de un certamen que se creó allá por el 2013. Nosotros organizamos por año 4 certámenes que son: Miss Friend Night, Miss Primavera, Diosa del Verano y Miss Río de la Plata, el primer año comenzamos con Miss Friend Night en el 2012 y luego fuimos agregando los otros certámenes.

Cada año ha ido evolucionando, apostamos a chicas de todo el país, sin un prototipo de belleza, lo cual resulta en un arcoíris de hermosas jóvenes, rubias, morochas, afros, altas, bajitas, y lo hacemos así porque la belleza es muy subjetiva y son momentos que hay que aprovechar. Apostamos también a integrar jurados de buen nivel, y no menos de 15 integrantes, para darle cristalinidad al certamen, y eso es lo que hace que el evento crezca y hoy nos encontremos nada menos que en el Teatro Cantegril de Punta del Este.

¿Cuál es el objetivo de Diosa del Verano?

El objetivo de los certámenes que organizamos es crear un espacio para que las chicas puedan mostrar lo que les gusta hacer, mostramos a chicas de todo el país, apostando también al interior además de la capital. Poco a poco a través de estos años las chicas se han ido sumando de todos los departamentos, tenemos incluso chicas que ganan certámenes en otros lados y luego quieren venir acá.

Creo firmemente que el trabajo, la seriedad y la perseverancia son las bases para que hoy sea exitoso nuestro formato. La continuidad de realizar estos eventos crea una marca, y otra cosa digna de destacar es que nos acompañan las familias de las chicas, muchas veces familias enteras, generando trabajo para los hoteles de la zona, ya que vienen de muchas partes del país.

¿Cuántas chicas se presentaron para Diosa del Verano en esta ocasión?

Eso es otra cosa increíble… ésta vez se inscribieron 170 chicas, de las cuales quedaron 52, y por experiencia de certámenes anteriores sabemos que hay un porcentaje de chicas, de un 20% aproximado que puede que no asistan, ya sea por estudio, trabajo, etc; recordemos que no son chicas profesionales, por tanto no tienen esa exigencia, por tanto siempre se nos baja el número de participantes, pero justamente hoy, de 52 chicas pre seleccionadas, asistieron 51, así que nos sorprendió gratamente porque significa que estamos haciendo muy bien la convocatoria. También en esta ocasión participó una chica dominicana que vive en Montevideo.

¿Qué tipo de pasadas realizaron las chicas?

En total realizaron 7 pasadas, siendo las primeras institucionales, luego la sexta pasada fue en vestido de fiesta, y la última pasada en bikini.

¿Cuál es la impresión de Eduardo Sacco en referencia a la temporada de verano que ya finalizó su primer quincena?

Yo viví muchos años en Piriápolis, no soy de la zona, soy de San José, pero estoy radicado en la zona hace 20 años, y la verdad ha sido sorprendente por la cantidad de turistas que se vinieron este año a instalarse en Punta del Este, no puedo hablar de la parte económica porque no soy el que maneja los números, pero en cantidad de gente estoy seguro que ésta ha sido la mejor temporada.