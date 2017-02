UNA URUGUAYA EN HOLLYWOOD

Noel Calcaterra es sinónimo de musicales en Montevideo.

Su voz y su figura dieron vida a numerosas e inolvidables piezas que conmovieron a todos. El jorobado de Notre Dame, West Side Story, Chicago y hasta su propio musical, Brunette, por citar algunos ejemplos, fueron éxitos rutilantes que brillaron en las carteleras uruguayas.

Pero como lo que mueve a la gente talentosa es el espíritu inquieto y curioso, en lugar de quedarse en su zona de confort, ella decidió que era hora de seguir aprendiendo. Y fue así que eligió proseguir su Carrera en la meca del espectáculo mundial, Hollywood.

Estudió cine, actuación y locución. Y como era de esperar, comenzaron a llegar las ofertas de trabajo.

“Al principio te lleva un tiempo adaptarte (dice Noel). Hay que trabajar en todos los acentos, tanto en ingles como en español neutro. Y claro, además uno lleva la mochila de sentir que viene de un país chico y las luces de Hollywood te deslumbran, pero con el tiempo te das cuenta que es como en todos lados: con esfuerzo y dedicación las cosas llegan”.

Desde comerciales de televisión para grandes marcas mundiales a ser dirigida en teatro musical por la reconocida coach de las estrellas, Michelle Danner, desde locuciones para radio a cantar en The Overstreet New Orleans Jazz Band, una de las nuevas bandas de jazz mas populares en Los Angeles, esta actriz multifacética despliega todo su talento demostrando lo que sabe hacer.

Así fue como llegó la oportunidad para audicionar para una de las instituciones mas prestigiosas del teatro hispano en Los Angeles, “The Bilingual Foundation of the Arts”. Estaban buscando talento para “El hombre de la Mancha”, la adaptación de la obra maestra de Cervantes, y Noel sintió que era allí donde quería estar.

“Cuando audicioné no sabía que detrás de todo eso estaba Paloma San Basilio., la famosa cantante española, quien fue el nexo para conseguir los derechos de la obra y estrenarla en español por primera vez en Los Ángeles. El solo pensar que yo podría ser parte de eso me emocionaba”.

No solo fue parte: Noel fue la protagonista de la obra, y nuevamente fue figura sobre el escenario. Algo que la sorprendió. Pero más sorprendida quedó cuando vio a la mismísima Paloma felicitarla al final del estreno.

“Paloma es mi ídola desde niña. Recuerdo que más o menos a mis 7 años, encendía las luces del auto de mi padre y me ponía delante, mientras reproducía el cassette de Paloma y cantaba: “¿POR QUE ME ABANDONASTE?!!!” Tener la oportunidad de que tu referente te vea en el teatro y te diga cosas hermosas sobre tu trabajo, fue maravilloso. Lo único que me apena es no recordar sus exactas palabras por mi estado de obnubilación (se ríe).”

“Ademas, trabajar junto a la directora Margarita Galban, un referente del teatro mexicano, ha sido un placer y un gran honor. Margarita es apasionada y muy sensible, se concentra en el trabajo actoral honesto y sacó lo mejor de mi”.

“El Hombre de La Mancha” es una joya maravillosamente escrita, que además de muy entretenida, es una obra de gran profundidad, y tiene un mensaje muy hermoso del sueño imposible: eso de seguir adelante sin que nada te detenga, que se relaciona mucho con mi experiencia personal”, agrega Noel.

La carrera de Noel no se detiene.

Con un disco en camino a salir próximamente en Uruguay, “Tributo”, en donde homenajea a Los Delfines, la legendaria banda uruguaya que marcó una época en el rock nacional, Noel sigue experimentando y cautivando con su talento.

El disco está formado por versiones en ritmo de bossa y jazz de los grandes éxitos de la banda uruguaya. Fue producido parte en Montevideo y parte en Los Ángeles, y su lanzamiento es inminente.

Noel sigue con proyectos en puerta para los próximos dos años que la mantendrán ocupada en los escenarios y también en la pantalla grande de Los Ángeles.