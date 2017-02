Walmer Home Mall: el nuevo concepto de la firma líder en interiorismo

Tilo, Rosen, Nueve uno, On off, Arte in luci, MG, Daniel Hogar y Verosol/Bandalux integran junto a Walmer esta nueva experiencia de compra.

Walmer Home Mall Punta del Este invitó a profesionales de la arquitectura, el diseño y la decoración a disfrutar de un exclusivo sunset en el rooftop de su edificio Doble V, en la esquina de las calles 20 y 27 en Punta del Este.

La ocasión fue ideal para que los invitados pudieran recorrer el local, que concentra en un mismo espacio una propuesta que destaca por la calidad y variedad de sus marcas, las cuales permiten transformar ambientes en espacio de diseños

.

Acompañados de buena música, a cargo del violinista Edison Mourinho y del DJ Mateo Melbourne, los asistentes disfrutaron de un cóctel al atardecer en un ambiente especialmente decorado por Eladia Arias.

Héctor Liberman, director de Walmer, presentó el nuevo concepto del Home Mall, que surge de la necesidad de brindarle al cliente una experiencia de compra completa. “Buscamos asociarnos con empresas de primera línea para poder brindarle al cliente una idea de hábitat más completo. Siempre ha estado la idea de ir a ver los pisos a un lugar, la luminaria por otro, las cortinas, etc. Con esto logramos aunar todos los rubros para hacer la experiencia de compra más fácil y que el cliente pueda entender e identificar lo que busca. Este concepto arranca en Punta del Este, pero lo vamos a llevar próximamente a Montevideo y a Argentina, al local de Arenales y Libertad”, expresó.

Walmer Home Mall Punta del Este cuenta con tres plantas donde se encuentra lo mejor del diseño e interiorismo de Walmer, junto a los diseños de lámparas de Arte in Luci, pisos austríacos de Tilo, artículos electrónicos y equipamiento de Daniel Hogar, así como soluciones y productos en materiales de construcción de Nueve Uno. Integran también el mall la reconocida marca chilena de colchones Rosen, Verosol Bandalux, empresa pionera en cortinas no tradicionales, MG aluminios y cristales y On Off, empresa especializada en tecnología en sonido, imagen y automatización.

En la presentación de esta nueva propuesta de Walmer también acompañaron las firmas Cura Té Alma, Luna del Este y Grolsch.