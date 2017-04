LATAM Cargo anuncia nuevo CEO

LATAM Cargo ha anunciado recientemente un cambio en su estructura organizacional. Cristián Ureta, actual CEO de LATAM Cargo, dejará la compañía en las próximas semanas. A partir del 15 de abril, el liderazgo del negocio de carga de LATAM Airlines Group será asumido por Andrés Bianchi, actual Director Senior Comercial de Norteamérica, Europa y Asia.

Bianchi es parte del grupo desde el 2001, año en el que se integró al área de Finanzas Corporativas. Tras un período de cuatro años fuera de LATAM, en los que cursó un Master in Business Administration en Wharton School of Business y trabajó para McKinsey & Co., en el 2006 se reincorporó al negocio de carga, donde lideró las áreas de Finanzas, Network y Comercial Norteamérica, Europa y Asia. Durante sus 12 años en LATAM Airlines Group ha desarrollado una visión integral del negocio y las herramientas necesarias para asumir con éxito la gerencia general de LATAM Cargo.

“Nos enfocaremos en reforzar la competitividad de LATAM Cargo para así mantener nuestro liderazgo en América Latina. Para ello, trabajaremos en seguir apoyando de cerca a nuestros clientes, en mejorar y robustecer nuestro portfolio de productos, y en aumentar nuestra productividad”, asegura Bianchi.

Este cambio responde a una reorganización que LATAM Airlines Group ha implementado en distintas áreas del grupo, la que tiene por objetivo construir una administración más simple y eficiente, que haga frente a un escenario macroeconómico complejo y a un entorno competitivo cada vez más desafiante.