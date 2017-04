Tatiana Cortazzo: la comunicadora que le da voz a los empresarios de acá

Desde “el living de los empresarios en Uruguay“, como le gusta definirlo a Tatiana Cortazzo iniciamos el diálogo para esta nota, en donde se destaca el inicio de la tercera temporada de “Empresarios de acá“, y en donde la protagonista nos cuenta cómo observa los cambios recientes en los medios hoy, sumado a algunos aspectos que nos permitirán conocer aún más, a quién semana a semana convoca a los empresarios más importantes de nuestro país.

El pasado 6 de marzo comenzó la tercera temporada de Empresarios de Acá por NSTV – Nuevo Siglo Cable. ¿Qué la diferencia de las anteriores?

Básicamente, la primera (2015) y segunda temporada (2016) cumplieron con un ciclo de 60 entrevistados que en lo personal y también a partir de los comentarios que recibo, creo que logramos posicionar el programa tanto en la pantalla de NSTV como en las redes sociales ya que Empresarios de Acá se puede ver en su canal de Youtube y en la plataforma NSNOW. Es un lindo desafío que los empresarios te hablen de ellos y no sólo de sus empresas porque no es tan común que los periodistas los convoquemos para conocer esa historia detrás de los logros obtenidos. Esa es la consigna y el distintivo del programa en las temporadas pasadas. En esta tercera que ya está en pantalla, cambiamos el giro de manera que desarrollamos los temas que importan en los diferentes sectores productivos del país, qué piensan los empresarios de la actualidad económica, los proyectos de sus empresas, los desafíos. Hay un cambio en no hablar desde la historia de referencia sino desde la experiencia. De esta forma ilustramos sectores, rubros de la economía en la voz de quienes tienen el desarrollo de los mismos.

¿Qué es lo que más preocupa a los empresarios? La educación y formación profesional fue uno de los temas más destacados en las primeras temporadas. En algunos ejemplos, la llamada “cultura de trabajo” fue puesta en primer plano como deficiente. En la misma línea de comentarios no se escapó el relacionamiento síndico – empresarial, con críticas fuertes pero consistentes en la realidad que tenemos hoy. La pérdida de valores en la sociedad como “el respeto hacia el otro” también fue un aspecto que dejó su marca en varias conversaciones con empresarios. ¿Cómo ves al empresario uruguayo de hoy? Lo veo más afín a hablar de ciertos temas que quizás hace algún tiempo atrás no lo hacían. Quizás porque no se les presentaba oportunidad fuera de lo que puede ser la agenda periodística o porque simplemente no era el momento. Una de las preocupaciones de antaño es la mala imagen del empresario en la sociedad. Cambiarla (o no) depende justamente de lo que podamos conocer sobre ellos, de qué piensan y luego que, en este caso televidentes, formen sus opiniones. Desarrollar un espacio para tratar temas empresariales permite ampliar el espectro de la información que tenemos sobre el sector. Hacer periodismo empresarial es un gran desafío y en lo que a mí respecta, lo asumo con mucha responsabilidad.

¿Cómo observas los medios de comunicación hoy? tu también tuviste cambios en lo profesional…

Sí, tuve cambios y muy positivos. Además de continuar con Empresarios de Acá que es de mi producción, me integré 100% al equipo periodístico de NSTV Canal en producción de otros programas y a cargo de la conducción del programa Off the record, reconocido como la “reunión semanal de producción” de los periodistas que integramos el canal. Es un formato muy innovador y que gusta mucho porque cada uno aporta información desde su perfil, recibimos un invitado con el cual dialogamos, siempre sin mirar a la cámara y eso hace que el entrevistado también se sienta en otra sintonia, quizás más cómodo que teniendo presente que la luz roja de “grabando”.

En Radio Carve también continúo pero en la producción del programa El Mercado Agropecuario, que es una co-producción de la emisora con la consultora Seragro que inició este año tras el término de Cierre de Jornada.

En cuanto a los medios en general, creo que los cambios siempre son para bien y necesarios. Al trabajar en los medios todo toma cierto estado público, lo que hagas en tu actividad laboral, y se trata siempre de manejarlo de la mejor manera.

¿Cuesta emprender un proyecto propio de comunicación en Uruguay?

Todo cuesta. A veces más, a veces menos. Pero considero que en todo proyecto o meta que te planifiques, tienes que poner el mayor empeño posible para que salga. Y esto aplica para cualquier iniciativa de cualquier sector, no sólo en comunicación.

En lo personal agradezco a quienes me dieron una oportunidad, siempre. Y a los que no, también, porque me hicieron redoblar el esfuerzo.

Creo que no hay recetas de cómo hacer las cosas pero sí ser consciente de que todos los días se aprende algo nuevo y está en la capacidad de cada uno valorar esos conocimientos para crecer en tu profesión.

Look: Lolita

Zapatos: Marcel Calzados

Locación: Hotel Cottage

Fotos: Richard Sosa