Hotel Séptimo Cielo y Boutique Erótica realizan importante alianza estratégica

Posicionado como uno de los hoteles de alta rotatividad más importantes del país, el Hotel Séptimo Cielo amplía su apuesta para ser el lugar en donde puedas vivir experiencias sexuales inolvidables. Para ello ha realizado una alianza estratégica con Boutique Erótica e incorporado una importante carta gastronómica para sus clientes.

Boutique Erótica por su parte, cuya misión es proporcionar mayor satisfacción y bienestar sexual, promoviendo cambios culturales, será el proveedor principal de Séptimo Cielo, proporcionándole una gran variedad de artículos, como ser juguetes sexuales, cosmética íntima e indumentaria erótica en las instalaciones.

Conversamos con Diego Friedmann, gerente general de Séptimo Cielo, para conocer un poco más de la alianza realizada y las nuevas propuestas del hotel.

¿Cuál es la estrategia empresarial de “Séptimo Cielo”?

Nuestra estrategia está basada en brindar una experiencia que sea única, lograr captar cuál es la fantasía o qué es lo que mueve a las personas en cuanto al erotismo y en cuanto a lo lúdico del sexo, y de esa manera poder brindar una experiencia única para nuestros clientes.

Nuestro objetivo es brindar un escenario, con un montón de fantasías, música e iluminación para que nuestros clientes se transporten, se trasladen a un lugar único y de verdad tengan sensaciones y emociones supremos.

¿De dónde parte la idea de realizar habitaciones con diseños específicos?

Todos los años escuchamos al consumidor, salimos a encuestar, a preguntar cuál es la fantasía que les gustaría experimentar, y por tanto todos los años lanzamos una habitación nueva en base a las respuestas obtenidas. Nos gusta que nuestros clientes sean parte de las decisiones de Séptimo Cielo, que se involucren y formen parte de este gran emprendimiento.

Este año obtuvimos una respuesta cuasi unánime de que querían la habitación con la ambientación del cuarto de Christian Grey, en base a las “Cincuenta Sombras de Grey”, luego de lo cual lo planificamos con nuestro grupo de arquitectos y diseñadores, logrando un efecto magistral.

Se reprodujo el cuarto de juegos de Christian Grey, que era en donde se llevaban a cabo las fantasías sexuales, invertimos muy fuerte en un Chesterfield que es el sillón característico de la película, logramos lugares en donde se pueda atar, en donde se puedan realizar sumisiones, y felizmente ha tenido una aceptación muy grande.

Es importante destacar que al servicio que ofrecemos, lo acompañamos con algunos plus, como por ejemplo regalamos un antifaz que está arriba de la cama, que era parte de lo que Anastasia usaba en la película, y por si fuera poco, la habitación cuenta con una vitrina equipada por Boutique Erótica con artículos de sexo, que también hace potenciar la fantasía.

¿Tienen un acuerdo con Boutique Erótica?

Sí, por supuesto… y no somos una sucursal más de Boutique Erótica porque no tenemos cartel en la puerta, pero la realidad es que desde que comenzamos a trabajar juntos, hicimos nosotros también un cambio en la cabeza, antiguamente teníamos una propuesta bastante básica y escueta, pero sí logramos entender que más allá de no ser nuestro negocio principal, era un aliado importante para de verdad hacer brillar aún más lo que nosotros nos esforzamos día a día, de tener habitaciones únicas, pero a veces a esas habitaciones les faltaba un ingrediente o herramienta específica; y bueno, hoy en día tenemos un surtido súper amplio de Boutique Erótica, y nos posibilita a que la persona pueda tener su fantasía cumplida al 100%, logrando una combinación perfecta entre las dos marcas.

Nosotros aprendemos mucho de los locales de Boutique Erótica, porque ellos nos dan una tendencia de mercado, y la realidad es que no se equivocan, saben perfectamente lo que pasa y lo que quiere la gente.

¿Cuáles son las características de la alianza entre Séptimo Cielo y Boutique Erótica?

Los puntos más destacados son:

Disponibilidad de gran variedad de artículos

Productos bonificados para obsequios sorpresa al ocupar las habitaciones

Disponibilidad de productos y catálogos en cada habitación

Beneficios a compradores frecuentes

Disponibilidad de catálogos en todas las habitaciones

¿También tienen incorporado una carta gastronómica propia?

Sí, la realidad es que, con el ingreso al hotel, dar algo básico en ese sentido me parecía muy pobre de nuestra parte, y comenzamos a explorar, analizando qué opciones teníamos para llevar a las habitaciones, e incorporamos una cocinera, y nos trajo una satisfacción muy grande en los resultados posteriores. También bajamos los precios, a veces el problema o la frustración que tenía un cliente era llegar a un hotel y que te cobren todo mucho más caro, y la verdad es que yo lo que quiero es aumentar la experiencia, que la persona pueda tomar su vino chileno, su vino uruguayo, o el vino que más le guste a un precio súper accesible, como si lo estuviese comprando en un supermercado, porque nuestro negocio no es ese, nuestra fortaleza como negocio es vender una experiencia, y así como hay artículos de Boutique Erótica que hacen parte de esa experiencia, el paladar también forma parte de esa misma experiencia.

Hoy desarrollamos pizzas, empanadas, haciendo una elaboración casera de todos esos productos, y la verdad que gustan mucho, y también comenzamos a desarrollar lo que es fingerfood, arrollados primavera, nuggets, milanesas, etc. También hacemos menúes específicos como por ejemplo para el día de los enamorados, fin de año; e incorporamos excelentes propuestas con bebidas a la habitación, botellas de regalo de champagne, proporcionando una experiencia única también a la hora de comer.

Si tuvieras que definir al Séptimo Cielo en muy pocas palabras, ¿cuáles serían?

Mejor experiencia de alta rotatividad del país, 38 habitaciones, pensadas para el disfrute del cliente, y un equipo de trabajo a toda hora enfocado en satisfacer las necesidades y las fantasías de los clientes.

Nos debemos a nuestros clientes, son nuestra razón de ser. Creo que la ventaja nuestra es sorprenderlos constantemente.