Inspiración Para salir de la Soledad

En la vida cotidiana te piden la confianza todo el tiempo:

“Confía en mí”, dice un político, un amante, un guía espiritual, una pareja, un doctor, un socio, y un amigo.

“Confíen en mí”, dice el presidente de la empresa y el jefe del sindicato.

“Confía en mí”, dice un padre a su hijo, y un hijo a su padre.

¿Cuánta certeza tendrá la fuerza de la vida, que nunca te pidió que confiaras en ella?

Si alguna vez alguien te pidió que confiaras en Dios, seguro fue un representante. La vida nunca te pidió, nunca te pide, y nunca te pedirá que confíes en ella, porque la Vida sabe que el desafío de Ser Humano es recuperar la confianza.

Este libro no tiene recetas, porque rompería la Ley más sagrada de la creación: la Libertad. Este libro trae herramientas para vivir en paz.

Las gallinas corren en fila tras el líder. Las águilas vuelan en círculo y se reconocen pares. Los seres humanos podemos elegir cómo queremos vivir.

La competencia con los demás comienza cuando me siento inseguro conmigo mismo.

Cuando soy competente con mi corazón, las diferencias con los demás me complementan y enriquecen.

¿Cuánta fortaleza tendrá un ser humano que no tiene que mendigar confianza? ¿Cuánta fortaleza tendrá un círculo de humanos que recuperaron la confianza entre sí?

Existe una manera de vivir, llena de sentido, amor y verdad.

Ahora mismo, camina una multitud libre que no pide la confianza a los otros, sino que la busca en su corazón. Cada uno de sus pasos, no tiene marcha atrás.

Alejandro Corchs (Contratapa)

De Alejandro Corchs:

Alejandro Corchs Lerena, es cofundador y canciller de Purificación, Centro de Desarrollo Psicoespiritual.

Purificación es la Casa de los Pueblos Libres, portadora de la medicina del círculo en relación, y sostenida por tres grandes pilares: “Libertad, Igualdad y Unidad, que describe el sentimiento de que si un hermano está mal, yo también estoy mal”.

Este centro sin fines de lucro existe para apoyar a los buscadores a encontrar y encontrarse, sin tener que cambiar su sistema de creencias o su religión, porque reconoce que la vida es el camino espiritual.

Alejandro es autor de: “El regreso de los Hijos de la Tierra”: cap. 1 “El camino del Puma”, cap. 2 “La unión de la familia”, y cap. 3 “Viaje al Corazón”. En ellos relata su historia como hijo de desaparecidos de la dictadura, y cuenta cómo encontró la sanación a través del camino espiritual indígena, convirtiéndose en Hombre Medicina, Guía Espiritual de las Tradiciones Nativas de América.

También es autor de “Yo me perdoné”, “Trece preguntas al amor” y de “El camino a la libertad”.

Sus libros guían a los lectores en el camino del autoconocimiento y están publicados en toda habla hispana.

Alejandro vive junto a su esposa y sus hijos dentro de una hermosa reserva de flora y fauna, integrada por familias de diferentes filosofías, que acordaron reunirse en un espacio que honra y respeta la vida y la diversidad en paz.

