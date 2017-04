RAPSODIA: FALL/WINTER ´17

Rapsodia celebró su colección Fall/Winter ´17 en una noche donde no faltó la moda, la música y la buena comida con su Rapsodia Music Festival.

Casa Puyol recibió a clientas y amigas de la marca para disfrutar de la alta gastronomía de la mano de Juan Pablo Clerici y los deliciosos tragos característicos del lugar. Todas pudieron disfrutar de tablas de sushi, tiradito de salmón con salsa de maracuyá, lolippops de camarones con salsa cítrica, ensaladitas de tomates cherry, gremolata de almendras y hierbas, ensalada tibia de arroz crocante con verduras grilladas y crema de zanahorias, suave curry amarillo de pollo & espinacas con coco y cítricos, salmón al horno de leña, salteado de zucchinnis y cítricos. Y para terminar mini triffles cítrico, crema de limón, merengues, helado de mandarina, cristales de menta y undone cake de chocolate con helado de crema.

Nacho Obes junto con sus músicos fue el encargado de musicalizar los momentos con hits tales como Te way you make me feel, Let´s Stay Together y To be with you.

Además, el saxofonista Nacho Piñeiro tocó temas junto a las Djs y embajadoras Cam Gadola y Loli Arana.

Esta noche bohemia y rock se fusionaron en una experiencia sensorial inspirada en los jardines orientales. Acompañando a la nueva colección que trae kimonos devoreados, maxivestidos etéreos y volátiles, sacos bordados y tejidos tipo jacquard con hilos de colores especiados que dibujan flores de todo tipo reflejando la armonía de la mujer con la naturaleza.

La nueva colección es una clara referencia a los iconos de la música, los jeans oscuros y los pantalones de cuero que combinan con chokers, aros y foulards de pailettes, que rompen la monocromía con sus destellos.