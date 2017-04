Salus Cero desafió a liberar el look

En el marco de la semana más importante de la moda, Salus Cero estuvo presente en la 14° edición de la Moweek junto a la especialista Debbie Goldfard.

LIBERÁ TU LOOK fue la propuesta que presentó la marca Salus Cero en la Moweek 2017 que congrega las marcas de moda más importantes a nivel local y en el que se conocen las nuevas colecciones para la próxima temporada.

La marca, junto a la reconocida asesora de imagen personal y personal shopper, Debbie Goldfarb, participó como moderadora en el stand e invitó a los participantes a liberarse de prendas y accesorios que ya no usen o no sepan cómo combinar. A cambio, sugería otras prendas del stand y asesoraba a la persona sobre cómo combinar su look.

Además de liberarse, los participantes degustaron los productos riquísimos sabores de Salus Cero.

Una vez más Salus Cero desafía a las personas a liberarse a través de una propuesta diferente e innovadora en la que participaron más de 200 personas.

Para ver más sobre la acción podes ingresar a las redes de Salus Cero: www.facebook.com/SalusCero / www.instagram.com/Salus_Cero