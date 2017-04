Cinthia Amorin es la nueva directora de la Organización Nacional Miss Uruguay

En épocas en que en forma poco creíble un Miss Uruguay se realiza en Argentina, existen personas que le ponen el corazón a su trabajo y apuestan a nuestro país, como es el caso de Cinthia Amorin, una extraordinaria modelo uruguaya, que se ha vuelto también una exquisita emprendedora en su rubro.

Cinthia es la prueba más fiel de que cuando se emplea bien el talento, los resultados aparecen, y en estos años se ha caracterizado por realizar un gran trabajo en el área de capacitación de modelos, y también de organización de eventos de belleza.

Ahora acaba de firmar contrato oficial como directora de la organización Miss Uruguay, por tanto quisimos conocer más detalles sobre el tema, y nos pusimos en contacto de la siguiente manera:

¿Cómo llegó el ofrecimiento para ser la Directora de la Organización Miss Uruguay?

Hace más de 7 años me encuentro trabajando junto a la Organización Nacional Miss Uruguay, en los cuales gradualmente fueron en ascenso el grado de responsabilidades.

En primera instancia me ofrecieron la posibilidad de viajar a participar en certámenes internacionales representando a Uruguay con el fin de que adquiriera experiencia en este tipo de eventos, para posteriormente comenzar a preparar a las Misses que se presentaban a los certámenes departamentales organizados por Miss Uruguay.

De allí surgió la invitación para que me sumara al equipo de profesores de la Escuela de Modelos Miss Uruguay en donde dictaría el módulo de pasarela ya que habían quedado muy conformes con el trabajo realizado en dichos certámenes.

Luego debido a la pasión que me generaba este rubro, fui dando mis primeros pasos en nuevas áreas tales como la organización de los eventos, desfiles y certámenes, la coordinación de las actividades, encargándome del funcionamiento de las clases en el interior del país, etc.

El año pasado tuve la magnífica oportunidad de realizar la producción del mayor evento de belleza del país, el certamen Miss Uruguay, en conjunto con el director de la Organización, lo cual fue una experiencia que me obsequió innumerables aprendizajes.

En octubre del 2016 se venció el contrato del ex director de la Organización, quien decidió que era el momento de que su vida laboral tomara otro rumbo. A raíz de esto surgió mi oportunidad de tomar las riendas de la Organización desempeñándome como Directora de la Organización debido a la trayectoria laboral junto a Miss Uruguay.

El ex director y la presidenta de la Organización creyeron que yo era la persona adecuada, ya que contaba con la experiencia y las aptitudes necesarias para llevar adelante el reto de dirigir la empresa. Así es como desde el mes de noviembre del año pasado vengo desempeñando trabajos de dirección, sin embargo, en el día de ayer hemos firmado el contrato a raíz del cual soy oficialmente la nueva Directora de la Organización Nacional Miss Uruguay.

¿Cuáles son los puntos destacados del contrato?

En el contrato se estipula que debo encargarme de dirigir la Organización Nacional Miss Uruguay en su totalidad, lo cual implica desde certámenes de belleza, presentaciones y eventos que deba organizar Miss Uruguay, hasta la dirección de la Escuela de Modelos Miss Uruguay que se encuentra en funcionamiento desde el año 2008.

¿Que representa esta oportunidad en tu vida?

Destaco que sea un trabajo que me brinda la posibilidad de combinar mi experiencia como modelo con mi gusto por la dirección de empresas. A su vez, me permite aplicar todos los conocimientos adquiridos a través de mis estudios, la carrera de Analista en Marketing de la cual ya egresé y la Licenciatura en Gerencia y Administración que me encuentro cursando.

Por otra parte, considero que es una oportunidad fabulosa para continuar trabajando de lo que tanto me apasiona a nivel empresarial, soy verdaderamente una agradecida por ello.

Indudablemente representa un gran desafío y será una inmensa experiencia de aprendizaje y crecimiento.

Como directora de Miss Uruguay, ¿qué visualizas en cuanto a actividades para el presente año?

Todo el equipo de la Organización Nacional Miss Uruguay ya se encuentra trabajando en nuevos proyectos. Por el momento realizamos el lanzamiento de la Escuela de Modelos Miss Uruguay KIDS, un curso de modelos con contenido exclusivo para niños. Cabe destacar que somos pioneros en lanzar al mercado un curso con estas características. El mismo comenzó este mes y se está desarrollando de manera exitosa.

Para continuar enterándose del resto de las actividades, capacitaciones y eventos que realizaremos a lo largo del año los invito a seguirnos en nuestras redes sociales:

Escuela de Modelos Miss Uruguay:

Miss Uruguay:

Les recomiendo estar atentos, se vienen muchas sorpresas y novedades!!!