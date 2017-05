Chevrolet, el line up más conectado de la industria

Los últimos lanzamientos de Chevrolet en Uruguay tienen una característica en común: el sistema de infotainment MyLink, exclusivo de la marca, que permite enlazar de manera rápida el smartphone del conductor con el auto. La conectividad se destaca en el portafolio de la marca donde incluso autos del segmento Car-B poseen este sistema.

Uruguay, 3 de mayo de 2017.- La conectividad se ha transformado en un elemento esencial de la vida de hoy, y bien lo sabe Chevrolet, marca automotriz que ha decidido incorporar en los últimos modelos lanzados en el país, el sistema de infotainment MyLink que permite conectar de manera rápida el smartphone del conductor con el auto.

La importancia que tiene la conectividad para los usuarios, ha llevado a que más de nueve modelos de la marca tengan pantallas touch de 7 u 8 pulgadas, que permiten a los usuarios reproducir música, videos, fotos e interactuar de manera segura con el celular manteniendo siempre foco en el camino.

Debido a la integración de Apple Carplay y Android Auto, todos los usuarios se pueden conectar a este ecosistema digital exclusivo de Chevrolet. Además, el bluetooth de MyLink es capaz de enlazar una decena de teléfonos y permite usar el reconocimiento por voz integrado a comandos en el volante para, entre muchas posibilidades, manejar la radio FM/AM.

Los autos que tienen MyLink

La renovada línea de Chevrolet presente en el mercado ha permitido que incluso vehículos del segmento Car-B posean este tipo de tecnología, permitiendo a más personas acceder a una conectividad superior.

Modelos como All New Chevrolet Onix y All New Chevrolet Prisma, cuentan con pantallas multimedia que llevan a los usuarios a conectarse de una manera fácil y rápida con las aplicaciones de sus celulares, y navegar de la mejor manera con la ayuda de Siri o Google Voice.

Puedes encontrar el sistema de infotainment MyLink en los siguientes modelos del portafolio de Chevrolet: Captiva, Spin, Spin Activ, Tracker, Onix, Prisma, Cruze y S10.