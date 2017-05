Marcel Calzados homenajea a las madres en su día

En las redes sociales Facebook e Instagram, con la consigna #actituddemadre y en sintonía con el nombre de la nueva colección invierno “ACTITUD”, Marcel Calzados homenajea en su día a todas las madres.

Esta iniciativa, pretende rescatar de la memoria: frases y consejos que recordamos nos enseñaron nuestras madres, que hacemos propios y el día de mañana se los estaremos diciendo a nuestros hijos.

Es un tributo, a quienes todos los días nos han dicho lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y lo que por supuesto, no tenemos que hacer.

”Mi mamá me enseñó a respetar y agradecer a las personas”, “Mi mamá me enseñó que cuando sonríes se abren muchas puertas”, “Mi mamá me enseñó, que los tiempos en familia, son para disfrutar”.

Porque nuestras madres nos han dejado las enseñanzas mas valiosas de nuestra vida.

Feliz día a todas las madres!