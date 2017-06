Solís de Mataojo tendrá su primer certamen de belleza a nivel nacional: Miss Winter 2017

La modelo Yenifer Estevez es la organizadora y productora de un singular evento en Solís de Mataojo, en donde reunirá las chicas más lindas de nuestro país, para realizar el primer gran certamen de belleza en esa localidad.

Conversamos con ella para conocer un poco más de la propuesta, que promete acaparar la atención del público en toda la región.

¿Cómo surge la idea de crear el primer evento de belleza en Solís de Mataojo?

Bueno, estoy estudiando Organización de Eventos…

En febrero me propuse hacer diversos eventos para Solís; el primero fue realizar Miss Winter. Sólo era una idea, luego esa idea se la llevé a Veronica Machado, alcalde de Solís. ¡Me apoyó! Y bueno desde ese dia no he parado.

Todo marcha perfecto; al principio fue Duro, pensé que no podría hacerlo, pero todo resultó en una aventura muy grande.

Queda muy poco tiempo, pero está casi todo listo, ni yo puedo creerlo. Pero con ganas todo sale.

La decisión de hacerlo en Solís fue primero que nada por mi origen, nací y crecí allí…

Quiero que mi gente tenga la posibilidad de ver grandes eventos sin tener que viajar.

Y que la gente de otros lugares también conozca Solìs no sólo la ciudad del Departamento. Solís no es sólo un lugar de paso por ruta 8.

¿Por qué la denominación de Miss Winter?

La idea de Miss Winter surgió de un amigo que me ayudó muchísimo.

Surgieron muchos nombres, uno de ellos era Miss Fabini, en honor al Músico y Compositor Eduardo Fabini.

Pero optamos por Miss Winter, dando referencia a la fecha que se realizaría.

¿Cómo serán los detalles principales del evento?

Se llevará a cabo este próximo 17 de Junio, en el Departamento de Lavalleja, localidad de Solís de Mataojo por ruta 8, km 80.

Será en el Club Social Solìs 21hs para toda la familia.

Cuéntame un poco de ti, para quienes aún no te conocen…

Lo más difícil, hablar de mí (risas).

Bueno, ¡por dónde comenzar!

Tengo 24 años, soy del Departamento de Lavalleja, localidad de Solís de Mataojo.

En febrero de este año comencé una nueva vida en Maldonado, hace 4 meses vivo acá. Vine en busca de nuevos proyectos, trabajos, estudios y más.

Me inscribí para estudiar la carrera de Organización de Eventos, lo cual fue una alegría recibir la noticia que era una de las becadas. Aprovecho al máximo estas oportunidades.

Anteriormente había estudiado Hotelerìa y Turismo, también Danza árabe.

Además estudié en la Escuela De Fernando Cristino.

Y este año con un poco de cada cosa decidí diseñar Miss Winter. Cuando finalice el Certamen seguiré en Punta del Este.