Leandra Sánchez: la niña que quería ser modelo y trabajar en televisión, hoy cumple su sueño

Leandra Sánchez se encuentra viviendo la pasión que por tantos años fue forjando, imaginando y creando, a través de su sueño, quien ha sido su motor y combustible para depositarla hoy en día en una final de uno de los programas de televisión sobre modelos.

Su inicio ha sido humilde, pero su llama interior es tan potente que está dispuesta a lograr su máximo sueño cueste lo que cueste.

Y así es como definimos a Leandra Sánchez, más conocida por “leli”, una de las jóvenes modelos que está dando sus primeros pasos en el apasionante mundo de la moda, y por tal motivo conversamos con ella de la siguiente manera:

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA SE SER MODELO?

Lo que más me gusta de ser modelo es disfrutar las posibilidades que me son dadas y poder jugar con eso, si bien empecé con 18 años recién ahora estoy aprendiendo y tomando más experiencia. Disfruto mucho darle vida a las prendas con un poco de actuación “Jugar a ser“, porque no me considero una modelo todavía, creo que me falta mucho pero estoy aprendiendo de los profesionales con los que estoy y disfrutando del camino hasta llegar a convertirme en una MODELO.

¿CUÁNDO NACE TU PASIÓN POR EL MODELAJE?

Mi pasión por el modelaje empezó cuando nací, creo yo, porque apenas sabía hablar y yo ya decía que “Quería ser modelo y trabajar en la televisión“, tenía 3 años y lo sentía. Siempre jugué a desfilar, me disfrazada, corría con tacos, era muy graciosa y estaba segura de lo que quería. Tenía mi camino marcado, no había otra cosa que me gustara, a esa edad las nenas hacen tortitas y peinan muñecas, pero yo era totalmente diferente CANTABA, BAILABA, CREABA PERSONAJES, yo era un personaje… de ahí sale mi apodo “leli”, mis tíos me apodaron así, y yo creé mi propio personaje. Lo disfrutaba como lo hago hoy en día

¿CUÁL ES TU PRODUCTO DE BELLEZA FAVORITO?

El labial, los amo. Creo que nuestra boca dice mucho de nosotros como persona, me gusta mucho sonreír lo vivo haciendo y es señal de confianza para la otra persona cuando uno se presenta con una sonrisa

¿CUÁL DE TODAS TUS CUALIDADES CREES QUE ES TU FORTALEZA PARA TRIUNFAR COMO MODELO?

Mis cualidades creo que son dos, mi actitud y que soy multifacetica. Dentro de eso puedo agregar cualquier cosa que sea un desafío para mí, porque me gusta mucho meterme en el personaje de MODELO y jugar a serlo, y mi personalidad es así, yo muto mucho con mi cara según lo que me pongan y eso me da otra actitud

¿A QUÉ TE DEDICAS EN TU TIEMPO LIBRE?

A la música, compongo canciones y me tomo mi tiempo para darles melodía. Puedo pasar horas concentrada en eso porque es una de mis mayores pasiones

¿QUÉ HACES PARA MANTENERTE EN FORMA?

No soy de esas personas que hacen ejercicio pero trato de comer sano y tomo mucho líquido. Por lo general tengo una rutina diaria del día a día muy devastadora, entonces quemo muchas calorías en el día, más que si fuera al gimnasio

¿CÓMO DEFINES TU ESTILO EN EL VESTIR, EN QUIÉN TE INSPIRAS, DISEÑADOR FAVORITO?

No tengo un diseñador a seguir, ya que tengo un estilo muy casual para vestirme. Me gusta mucho combinar zapatos con Jean, creo que es algo muy mío eso y la ropa deportiva tambien, tengo un estilo muy diferente al de otras chicas

¿CUÁLES SON TUS PLANES A FUTURO?

Crecer, como persona y mujer. Seguir adelante en el mundo de la moda , aprender hasta poder llegar a ser una modelo profesional y disfrutar de todo el camino que me lleve a eso.

¿CÓMO HA SIDO LA EXPERIENCIA EN PARTICIPAR DEL MAYBELLINE?

Bueno, la experiencia en Maybelline Model es increíble, porque aparte de ser un reality de moda, lo tomé como una escuela para aprender de cada una de las cosas que se nos proponen, para mi fue un gran desafío porque creía que iba a ser imposible por la distancia y los horarios, salir de un ‘vivo tarde’, llegar a casa, dormir una hora y volver al canal para ir al desafío: FUE UN DESAFÍO PERSONAL, estudiar en el ómnibus en la madrugada, en estos meses se me hizo rutina pero lo hacía con mucho placer porque sabía que estaba yendo al lugar en donde pasaba lo que más había soñado en mi vida, poder ser una modelo. Cada sacrificio tiene su recompensa y la mía fue disfrutar de esto al máximo, una producción increíble, un equipo fantástico y unas madrinas que dan todo de ellas para que vos te luzcas y muestres todo tu potencial, tuve las mejores compañeras cada una de ellas una personalidad diferente que si nos lo proponíamos hacíamos equipos fantásticos con mucha alegría y compañerismo, no se sintió la competencia, siempre fueron excelentes momentos y agradezco todo lo que se me brindó.

¿QUÉ SIENTES SER PARTÍCIPE NADA MENOS QUE DE LA FINAL?

Ser una de las cuatro es increíble, en el momento en que escuché mi nombre y el de mi compañera no lo podía creer que estábamos en la final, y que todo se terminaba pero de la mejor forma.

Puedo jurar que cuando estaba ahí abrazando a Lupe (Lucia Pessi) recordé los casting y los abrazos con otras chicas que no participaron pero que me decían- “Si quedas hacelo por todas nosotras”, y sin dudas que sí, toda la fuerza que tuve fue gracias a ellas y al apoyo que no pensé tener, soy una chica de barrio, no modelo, no conocida, común como cualquier otra cumpliendo su sueño que a pesar de ser de un lugar humilde siguió adelante y no se dejó llevar por prejuicios, si me preguntan qué estaría haciendo hoy en día si no estaba en Maybelline, quizás estaría luchando por trabajo, sacrificando tiempo por algo que no me gustara y arrepintiéndome de no ser una de ellas, pero sí lo soy, soy una de las cuatro muy afortunada y feliz.

DETALLES

NOMBRE COMPLETO: Leandra Sánchez Carrera.

EDAD: 21 años

ESTADO CIVIL: Soltera

ALTURA: 1.70

MEDIDAS: 85-66-98

COLOR DE OJO: Celestes

COLOR DE PELO: Rubio

UNA BEBIDA: Tequila

UNA COMIDA: Pastel de papa

UN LIBRO: Pelo de Zanahoria- Jules Renard

UNA CANCIÓN: Los Redondos.

UN SUPERHÉROE: Superman

MASCOTA FAVORITA: Perros, tengo 8.

TU PASION MAS GRANDE: La música.

CIUDAD EN LA QUE VIVES: Progreso- Canelones.

CIUDAD DE NACIMIENTO: Canelones.

ESTUDIOS CURSADOS: Primaria y secundaria