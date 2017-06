Como hacer MARKETING SIN DINERO

Marketing no es sólo hacer publicidad. Todos sabemos que es un proceso operativo que tiene varios desarrollos en simultáneo.

La actividad de negocios y profesionales en general, necesitan de las herramientas nuevas del Marketing.

El siglo XXI nos ha despertado, con algunas buenas noticias y otras no tanto, para gestionar nuestras empresas o estudios.

Entre ellas, las más conocidas y usadas, las redes sociales, los blogs, canales de TV youtube, etc. Hoy no son opcionales para rentabilizarnos como propuesta de mercado, sino necesarias, imprescindibles.

Pero no son las únicas.

En ese maravilloso binomio virtual-presencial, contenemos posibilidades inimaginadas, casi infinitas. Nuestros socios de negocios, son nuestros clientes, del porte que sean. Parecería que a pesar de tanto manejo de internet, muchos de nuestros colegas se han olvidado de esto. Tus agentes de ventas, también, son tus clientes, tus inversores son tus clientes, tu proyecto debe estar centralizado, focalizado en tus clientes, tu futuro son ellos.

La relación dialógica, permanente o periódica es una estrategia, que necesita tiempo… que es dinero bien invertido.

El Marketing sin dinero, construirá relaciones más efectivas, solo con regalos UTILITARIOS, a tus clientes.

¿Cuánto hace que no haces regalos reales a tus clientes más importantes, fuera de las fechas establecidas?

¿Qué regalos les haz hecho?

¿Porqué es importante el tipo de regalos?

¿Porqué hacerlos, cuando menos lo espera?

Desde entradas al cine o teatro hasta viajes, pasando por Cursos de formación para el cliente o familia, son regalos reales.

Invertir en el agradecimiento, en la retribución de la compra que realizan los clientes en el año … es la mejor inversión.

Nos acerca y nos diferencia de la competencia… los predispone hacia nuestra marca , servicios y productos.

En el siglo de lo impersonal y virtual, personalizamos y tangibilizamos nuestros compromisos.

Es fácil, en nuestro país pequeño hacer esto y no negarnos, ya que los modelos que nos llegan son de mercados de millones de personas, que no es nuestro caso.

Re-construir las relaciones interpersonales de negocios, con todos los medios posibles, mejora nuestro índice de competitividad.

El método del Marketing sin dinero, es una forma de inversión diferente, por supuesto, que algo tenemos que invertir, pero nosotros creamos escenarios y contextos. Aplicamos otros recursos y producimos mejores efectos, en la mente de nuestros clientes.

Las realidades creativas, las conformamos, con Planificación estratégica Innovadora.

