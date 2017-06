Bliss Day: 24 y 25 de junio en Hyatt Centric Montevideo ¡todo para una fiesta perfecta!

Bliss Day, una invitación a celebrar en Hyatt Centric Montevideo el 24 y 25 de junio

El fin de semana entre las 14 y 22 horas y durante dos días consecutivos se reúnen en Hyatt Centric Montevideo los referentes más destacados para que conozcas todo lo que hace a una fiesta perfecta.

El lanzamiento se realizó al atardecer del pasado jueves 15 de junio en el Roof del Hyatt con una vista privilegiada de la ciudad. La directora de Bliss Day, Mercedes Roqueta anticipó detalles de la propuesta y destacó que el evento “es una intervención con grandes espacios escenográficos donde profesionales uruguayos de la moda, el diseño y la decoración mostrarán su talento y su trabajo”.

Los espacios intervenidos suman más de 1700 m2 distribuidos en 3 pisos con puestas en escena diseñadas para sorprender. La moda estará presente durante todo el fin de semana con desfiles que mostrarán las tendencias más importantes en novias, novios, madrinas y 15 años, junto a speakers profesionales que brindarán charlas temáticas donde se presentan diversos tópicos relacionados en los que aportan su visión, sus ideas y su experiencia.

La decoración ocupará un espacio importante de las instalaciones con puestas en escena que ambientan distintos tipos de evento para que transitar por esos espacios sea una forma de vivir la fiesta soñada , al tiempo que se puede interactuar con los autores, los mejores decoradores de fiestas del país.

El arte -tan presente en Hyatt Centric Mvd- también tendrá un lugar destacado con una selección de artistas de la plástica, la música y el entretenimiento.

Por primera vez en Uruguay, todos los detalles que hacen a una fiesta perfecta estarán presentes en un mismo lugar. Desde elegir joyas y cosmética, degustar dulces o bebidas, admirar vestidos, trajes, prueba de tocados y accesorios, elegir vajilla, flores y mantelerías o comenzar a imaginar cómo será la fotografía de ese momento soñado, será mucho más sencillo después de visitar Bliss Day 2017. Montevideo Skin asesorara a todas los asistentes, con los últimos tratamientos estéticos para hombres y mujeres.

Un gran acontecimiento donde las mejores propuestas nacionales se dan cita para celebrar en un evento avalado por la marca país Uruguay Natural , declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo y de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura, con el auspicio de Visa y el apoyo de Carolina Herrera y Clinique

Puedes registrarse en blissday.uy/registro. Lo recaudado por el ingreso de público será destinado a colaborar con las obras de la Fundación Clarita Berenbau.

Vení a sorprenderte!

Marcas participantes:

ALEJANDRA MARCALAIN / AMULETTO / BAROQUE / BEAUTIFUL OBJECTS / BO CONCEPT / CAN CAN / CAROLINA CASH / CAROLINA HERRERA tocados / CAROLINA HERRERA / CECILIA BEC / CELIA FIRPO / CESAR LAFARGE / CHANDON / CHEVRONI GARDEN / CLINIQUE / CODORNIU DIEGO PIUMA / DON PASCUAL / EL DIA QUE ME QUIERAS / ESPACIO EQUILIBRIO / FLORENCIA PIERRO / GABRIELA DULCES FINOS / HODARA PLANNERS / GLADYS T / GRACIELA BORGES / INÉS URIARTE / IRMA ÁLVAREZ / ISABEL NAVARRO / IVALÚ MEZZETTA / JORGE CRUZ / LARES VIAJES / LATIN DESIGN & EVENTS / mariapasión PURO CHOCOLATE / MARCELO CAMPI / MARGARA FERRÉS / MARTU HORTA / ME GUSTA ,TE GUSTA / MILLER / NICOLE LEE / NICOLÁS OSANO / OKEY PRODUCCIONES / PABLO BUFANO / PISTAS DE LUJO / RESTAURO HISTORIA / ROSA BELLA / RUFFINA / SANTIAGO MACHIN / SARAH KOSTA / SERRANA FERRES / SMILE & PRINT / STILETTO / SUPERFIESTAS / TUPÉ / VIA ROSA / VIRGINIA BALADAN / VISTA URBANA PRODUCTORA DE ARTE / XIMENA ALVEZ / YORCIN ILUMINACIÓN -Speakers: DEBBIE GOLDFARB / FABIANA HODARA & MARCELO RODRIGUEZ / ISABEL NAVARRO / KATJA THOMPSEN / MONTEVIDEO SKIN / Arte : ANDREA DE SOUZA ROCHA / LAURA ÁLVAREZ INGOLD / LIA DOS REIS / MARCELO CARRASCO / PABLOPEZ / RICHARD LÓPEZ / VALERIA DE LOS SANTOS -Música : EDISON MOURIÑO JAVIER MISA SANDRA SCORZA – Interiorismo : LUCIA CASANOVA

