Bliss Day tuvo dos jornadas intensas el pasado fin de semana en Hyatt Centric, con la asistencia de un número importante de personas que colmaron las instalaciones del hotel, presenciando una de las exposiciones más impactantes de los últimos tiempos, con arreglos y decorados de gran nivel, en tres pisos diferentes, y en donde los asistentes podían comprobar y conocer las diferentes propuestas para todo tipo de eventos.

Desfiles, tendencias, charlas y los deco rooms fueron la atracción de un fin de semana a pleno, en un hecho que marcará un precedente importante en nuestro país, y que debido al éxito, ya se comienza a hablar de su segunda edición para el próximo año.

La directora de Bliss Day, Mercedes Roqueta, se mostró sumamente conforme con la primera impresión del evento, manifestando su agradecimiento a todos aquellos que pusieron su granito de arena para que toda esta idea fuera posible.

Los desfiles de moda también tuvieron su lugar, a través de destacados diseñadores como ser: Graciela Borges Novias, Isabel Navarro, Gladys T, César Lafarge Sastre, Serrana Ferrés, Florencia Pierro Novias, Tupé/Amuletto y Nicolás Osano.

Las charlas estuvieron a cargo de Montevideo Skin, a través de la Dra. Cyntia de los Santos, Isabel Navarro, Fabiana Hodara & Marcelo Rodríguez, Javier Misa, Debbie Goldfarb, Katja Thomsen y Edison Mouriño. El evento también contó con Fabiana Hodara como speaker de destaque, en una charla sobre actuar en conjunto, crear en equipo, a sala llena.

Agradecimientos: en la Coordinación General, Patricia Chabot Producciones; también a Fabiana Hodara de Hodara Planner; a la interiorista Lucía Casanova, Mabel Roqueta, Viviana Rodríguez, Varina de Cesare– conducción-, al staff de Vito y Franco Lampariello; y a todo el equipo del Hyatt Centric Montevideo.

A los estilistas Jorge Cruz y Santiago Machin, y al equipo de maquilladoras de Clinique.

Las modelos que participaron en los desfiles pertenecen al staff de Valentino Bookings.

Es de destacar que también se logró el objetivo de colaborar con la Fundación Clarita Berenbau.

Marcas participantes:

ALEJANDRA MARCALAIN / AMULETTO / BAROQUE / BEAUTIFUL OBJECTS / BO CONCEPT / CAN CAN / CAROLINA CASH / CAROLINA HERRERA tocados / CAROLINA HERRERA / CECILIA BEC / CELIA FIRPO / CESAR LAFARGE / CHANDON / CHEVRONI GARDEN / CLINIQUE / CODORNIU DIEGO PIUMA / DON PASCUAL / EL DIA QUE ME QUIERAS / ESPACIO EQUILIBRIO / FLORENCIA PIERRO / GABRIELA DULCES FINOS / HODARA PLANNERS / GLADYS T / GRACIELA BORGES / INÉS URIARTE / IRMA ÁLVAREZ / ISABEL NAVARRO / IVALÚ MEZZETTA / JORGE CRUZ / LARES VIAJES / LATIN DESIGN & EVENTS / mariapasión PURO CHOCOLATE / MARCELO CAMPI / MARGARA FERRÉS / MARTU HORTA / ME GUSTA ,TE GUSTA / MILLER / NICOLE LEE / NICOLÁS OSANO / OKEY PRODUCCIONES / PABLO BUFANO / PISTAS DE LUJO / RESTAURO HISTORIA / ROSA BELLA / RUFFINA / SANTIAGO MACHIN / SARAH KOSTA / SERRANA FERRES / SMILE & PRINT / STILETTO / SUPERFIESTAS / TUPÉ / VIA ROSA / VIRGINIA BALADAN / VISTA URBANA PRODUCTORA DE ARTE / XIMENA ALVEZ / YORCIN ILUMINACIÓN -Speakers: DEBBIE GOLDFARB / FABIANA HODARA & MARCELO RODRIGUEZ / ISABEL NAVARRO / KATJA THOMPSEN / MONTEVIDEO SKIN / Arte : Galeria ACCS / ANDREA DE SOUZA ROCHA / LAURA ÁLVAREZ INGOLD / LIA DOS REIS / MARCELO CARRASCO / PABLOPEZ / RICHARD LÓPEZ / VALERIA DE LOS SANTOS -Música : EDISON MOURIÑO JAVIER MISA SANDRA SCORZA – Interiorismo : LUCIA CASANOVA