Lucía Pessi: la flamante ganadora del Maybelline 2017

Lucía Pessi, oriunda de Fray Bentos, fue la ganadora del Maybelline en su edición 2017, y apuesta a poder continuar su crecimiento profesional en lo que siempre le gustó: la moda.

Pudimos conversar con ella quien nos contó sobre sus sentimientos al ganar el certamen, el valor que le da a la actual conquista en su legajo personal y cuáles serán sus próximos objetivos.

1. ¿Cuál fue tu sentimiento luego de haber ganado el Maybelline?

Después de ser nominada ganadora son muchos los sentimientos que tengo, pero más que nada me siento feliz. Felicidad que se debe a haber logrado la meta por la que tanto me esforcé y alcancé; también me siento sumamente agradecida con esas personas que confiaron en mí y que me alentaron, personas que ni siquiera me conocían, me animaron con palabras, votos, comentarios, y más. Por eso sobre todo siento una increíble gratitud.

2. ¿Qué valor tiene este logro en tu vida profesional?

Pienso que todo triunfo, por humilde que pueda ser, es para todas las personas de gran valor, porque el sentir y ver que se puede, anima, alienta e impulsa a más. Por eso sin dudas tan importante logro tiene para mí un gran valor, ya que me permite avanzar tremendamente en esto que es tan importante en mi vida.

3. ¿En su momento, qué fue lo que te motivó participar del programa?

Pienso que vencer mis propios miedos fue uno de los principales empujes, sumado a que me gusta mucho el tema y mi deseo de aprender y crecer.

4. ¿Ahora cuáles serán tus próximos objetivos?

Tengo mucho camino por andar y mucho más por seguir aprendiendo. Como próximos objetivos pienso seguir con mis responsabilidades de siempre, pero ahora además sumarle este interesantísimo desafío de insertarme en el mundo de la moda, mientras sigo aprendiendo de todo lo que lo conforma, y así seguir creciendo personal y profesionalmente.

