Wilder Ananikian asume como nuevo presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU)

La Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) realizó el cambio de autoridades/mando por el período 2010-2017 asumiendo como nuevo Presidente el Sr. Wilder Ananikian.

En el evento se dieron cita las principales autoridades del poder ejecutivo, legislativo y judicial, sumándose invitados internacionales, autoridades de instituciones, cámaras, asociaciones, funcionarios, socios y socias, además de comunicadores y periodistas.

En el mismo, el Presidente saliente Gabriel Conde realizó un público reconocimiento a 22 personas que se destacaron en su labor entre los años 2010-2017, destacándose los directivos que ejercieron en los dos períodos presididos por Conde.

El Presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina Sr. Alejandro Juan Bennazar acompañado por el Presidente del Centro de Corredores Inmobiliarios (CECIN) Sr. Armando Pepe entregaron una placa al nuevo Presidente SDr. Wilder Ananikian en reconocimiento a la labor desarrollada a lo largo de los años y augurando el mayor de los éxitos para la nueva labor y responsabilidad.

Comparto con ustedes breve reseña del nuevo Presidente de la CIU Sr. Wilder Ananikian y su Discurso de apertura:

Director y Fundador de Ananikian Propiedades, desde 1992

2017 designado Juez del primer tribunal de ética de la Confederación Inmobiliaria latinoiamericana

2012-2015, Primer Presidente y fundador, de la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica, CILA, 19 países

2013 a hoy Miembro de la Comisión Fiscal y de Ética de APPCU

2010 a hoy, Director de Relaciones Internacionales de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya

2010 a hoy, Miembro de la Comisión de Ética de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya

2007-2013, Directivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (APPCU)

2003-2005, Presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, CIU

2004-2006, Presidente de la Confederación Inmobiliaria del MERCOSUR, CIME

2001-2003, Vice-Presidente Capítulo Fiabci–Uruguay (Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias)

1999-2003, secretario general de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, CIU

Miembro del Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios

Fundador y Primer Presidente de “Grupo Roble “, Sistema de Interconexión Inmobiliario de Ventas, año 2000

Especialista en Negocios Internacionales, con Certificación Internacional (CIPS), Otorgada por la National Association of Realtors ® (USA)

Ha participado y realizado Conferencias en Congresos, Foros y ferias del sector en más de 9 países

Discurso:

Créanme que estar aquí nuevamente, posicionado como presidente de la Cámara, vuelve a llenarme de orgullo y emoción.

Y no lo vean como lugares comunes. No lo son.

Orgullo por representar a una gremial que ha ganado su lugar en el quehacer nacional;

que es escuchada, respetada y que es convocada, y que este año cumple su 30 aniversario

A veces se obtienen logros, a veces no. Pero así son las cosas.

Y la emoción es un sentimiento que me fluye porque estoy en mi casa, porque “tengo que representar a los míos”, porque he ganado el apoyo y la confianza de Uds.

Y eso créanme, no tiene precio. No lo tiene.

No es momento de hablarles de proyectos o anhelos. Ya se van a enterar, serán los primeros.

Ya recibieron nuestra propuesta, voy a mencionar solamente, algunas áreas donde pondremos foco, que son

educación, ley del corredor, formación de comisiones de Juventud y consultiva, nuestro propio observatorio de ventas, apoyar a los colegas del interior y seguir en la línea internacional…

Como decía un político de antaño …

“queremos ser cortos en las promesas, pero largos en la acción”. Y es nuestro propósito.

La directiva que comenzaré a presidir tendrá una impronta marcada: lo esencial de nuestro accionar será no quedarnos quietos.

Será una directiva seria en el pensar y responsable en el actuar, no tengan dudas, en ella hay experiencia y juventud

Nuestra Presidencia tendrá ribetes esenciales:

diálogo a ultranza; diálogo sin retaceos, diálogo con el que coincide, pero más diálogo con el que discrepa. Diálogo con propios y extraños.

Respeto por la opinión ajena, consideración por la misma y orejas bien aptas, para escuchar, para aprender.

La sabiduría radica en rodearse bien y si es posible, con gente que sepa más que uno (qué vaya que los hay).

Puertas abiertas de esta Presidencia; no habrá misterios, ni seremos inaccesibles.

En las antípodas de ello, Con el menor protocolo posible, el mínimo para que esto no se transforme en anarquía, tendrán todo el contacto que quieran, para aportar, para sugerir, para criticar, para intercambiar ideas.

Seremos estrictos solamente con un sentimiento: todo lo que venga, todo ese diálogo que propiciamos y llevaremos a cabo, será llevado con buena fe.

Es el único requisito insustituible.

Aquí los engaños y la mala fe, no tendrán espacio. No estoy dispuesto a lidiar con ellos. Y hablo también por mis compañeros de directiva.

La única promesa que les puedo hacer, tiene que ver con el trabajo, trabajo y más trabajo.

No venimos aquí para enriquecer nuestro oropel…; sería una irrespetuosidad.

Estamos grandes para esas vanaglorias carentes de fundamento, No venimos esperando aplausos ni reconocimientos.

Trabajo serio, profesional y todo el talento que podamos aportar. Ese talento que nos lo da Dios y algunos podrán aquilatar que es suficiente y otros que es escaso.

Seremos tolerantes, debemos serlo.

Seguramente el mundo esté enfermo de intolerancia y así vemos las cosas que pasan cotidianamente.

Aportemos un minúsculo granito de arena desde este sitial.

Y además toleramos mejor a los otros, cuando sabemos cómo tolerarnos a nosotros mismos: aprender a hacerlo es un objetivo de la vida civilizada.

Seremos éticos por sobre todas las cosas, que no nos exime de equivocarnos.

Nada de moralizar: un moralista es una persona que busca imponer en otros su visión de cómo ellos deben vivir y comportarse. Lejos de nuestro pensamiento.

Créannos que seremos perseverantes con nuestros postulados y reivindicaciones. Tanto el coraje como la esperanza dependen de una virtud crucial: precisamente la perseverancia, la capacidad de seguir en circunstancias adversas,

haciendo nuestra la observación de un griego que dijo “se debe sembrar incluso luego de una mala cosecha”.

Seremos prudentes; nadie prueba la profundidad del río con ambos pies. La prudencia es un concepto rico, central del pensamiento ético en relación a una vida bien vivida.

Seremos francos; hablar con franqueza es dar a conocer lo que uno verdaderamente piensa, decir la verdad tal y como una la ve, Por esa línea incursionaremos.

No es momento de seguir atosigándolos con discursos eternos; prefiero el abrazo cálido de Ustedes, que seguir hablando aquí con palabras que suenan lindas y que luego será perentorio cumplir.

No es lo que obtendremos, sino en qué nos transformamos gracias a nuestros esfuerzos, lo que hace que éstos valgan la pena.

Como rezaba nuestro lema, estaremos junto al mejor equipo, agregando valor y dignificando nuestra profesión.

Nuestros esfuerzos no cejarán y de ello pídanme cuentas al final de nuestro mandato.

Finalmente, permítame una licencia personal….

Agradecer a mi familia aquí presente y en especial a mi esposa Cata, por la paciencia y apoyo permanente, a veces, debo reconocer, bajo protesta fundada, gracias Cata

A mi amigo Luis Borsari, quien me abrió la ventana a esta maravillosa profesión hace 25 años

Y a mis hermanos colegas Argentinos hoy presentes, Horacio Mason, Armando Pepe y Alejandro Bennazar.

No estaba previsto, pero saliendo del protocolo, convoco al estrado al presidente de la CIA Alejandro Benazzar para darnos un breve mensaje y al presidente de Cesin, Sr. Armando Pepe.

Mañana estaremos firmando y reafirmando convenios de colaboración mutua en beneficio de nuestros asociados

Termino como empecé: gracias a todos mis consocios por el suntuoso regalo de esta inolvidable distinción.

