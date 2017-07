Como en los países más importantes del Mundo, Uruguay despliega su primer Luxury Expo en Punta del Este, su principal balneario

El Lujo y la Opulencia tendrán su espacio en una Exposición de primer nivel, con un despliegue del más alto standing, donde las mejores marcas del mercado del Lujo podrán exhibir ante un selecto público de invitados sus más exclusivos productos o servicios. Punta del Este, es el principal balneario de América y uno de los más importantes del mundo. Este lujoso balneario, considerado como el Saint-Tropez de Latinoamérica será el encargado de albergar los días 5 y 6 de enero 2018 a las marcas más glamorosas del mundo ante un exigente público de Millonarios en la Luxury Expo Punta del Este.

Punta del Este, tiene la particularidad de ser un balneario más que exclusivo, donde las personas más poderosas e influyentes del Mundo vacacionan y pasan tiempo de calidad, es así que los primeros días de enero, por ser alta temporada de veraneo, se encuentra en la cuidad el público más atractivo para este tipo de eventos. Cientos de yates de gran porte, Jets privados, autos de alta gama y localidades llenas en los mejores y más costosos hoteles, apartamentos y residencias son algunas de las particularidades que convierten a Punta del Este, el anfitrión ideal para que la Luxury Expo sea un rotundo éxito.

Un promedio de 50 a 80 marcas del todo el Mundo recibirán a unos 3.000 invitados de alto nivel para presentarles nuevas experiencias y lanzar sus últimas creaciones.

Interacción cliente-marca que harán que el público disfrute y experimente el lujo en todas sus facetas, con varias Galas, cenas exclusivas, Catas variadas, entre ellas de Vinos, Caviar, Habanos y Relojes, Test Drive de autos de alta gama, Paseos en Helicóptero sobre la cuidad, Desfiles de alta Moda, muestras de Caballos Árabes, Golf Virtual, y hasta un Torneo de Golf son parte de las experiencias que podrán disfrutar quienes tengan la oportunidad de ser parte de la selecta lista de Invitados.

Dentro del evento habrá varios sectores definidos, donde el Arte, la Decoración, Joyería, Viajes de Lujo y medios de transporte de Lujo serán un punto importante de la Expo, mostrando lo último en yates, autos de alta gama, motos y servicios y viajes exclusivos y únicos entre otros.

Luxury Expo Punta del Este está tomando gran notoriedad en el Mundo entero por medio de la prensa Internacional. Se estima que será el evento principal del año por excelencia y con certeza conseguirá alianzas a nivel internacional que lograrán posicionarlo dentro de las principales Expo de Lujo a nivel mundial.

Luxury Expo Punta del Este se llevará a cabo en el flamante “Punta del Este Convention & Exhibition Center”, el mayor centro de exhibiciones de la cuidad, que fue inaugurado en Julio de 2016 con la entrega del máximo galardón al cine iberoamericano, la Gala de los Premios Platino, (considerados los Oscar de Iberoamérica), que contó con una gran participación de figuras del mundo del cine de habla hispana y, en ésta ocasión se vestirá de Gala nuevamente para la realización de éste Mega evento de Lujo de alcance internacional.

El evento ya tiene confirmada la participación del más importante Líder de Opinión sobre LUXURY AND PREMIUM BUSINESS en América Latina el Sr. Carlos Ferreirinha, destacado speaker brasileño experto en Lujo, que presentará ante los expositores y sus invitados el tópico: New Market Dynamics, Demand new Competences. Learning from Luxury Management!.

El acceso a Luxury Expo Punta del Este es únicamente por invitación, nuestra exclusiva lista de invitados incluye consumidores de lujo, Inversores, Políticos, Personalidades del Cine y Deportes, Celebridades, Magnates de negocios, Líderes empresariales, Médicos, Banqueros, Abogados, Arquitectos, Líderes de opinión en la industria del lujo, Empresarios arribados en Jet Privados y Helicópteros en el aeropuerto de Punta del Este y otros invitados del más alto nivel. Cada invitación se extenderá personalmente a clientes que invitará cada marca. Haremos extensa la invitación también a los medios de comunicación nacional y extranjero en la misma línea de exclusividad.

Lanzando oficialmente el evento, El Torneo de Golf Copa “Luxury Expo Punta Del Este” será realizado en las fantásticas instalaciones del Club del Lago Golf, conocido como “La Augusta de Sudamérica”, Sede en Uruguay del PGA Latinoamérica y Roberto De Vicenzo OPEN entre otros. Un torneo con 18 hoyos para 100 invitados exclusivos de nuestro patrocinador oficial que culminará en una fastuosa Gala de premiación en los salones del Club será el hincapié ideal de inicio de Luxury Expo Punta del Este.

Varios lanzamientos en diversos países se llevarán a cabo para la presentación de la Expo, de la mano de su director y creador el Sr. Victor Quintanilla y los representantes de cada país. Luxury Expo Punta del Este pretende convertirse en la Principal Plataforma de Lanzamiento de productos y servicios del Mercado del Lujo en Latinoamérica, y según su Director, debido a la respuesta de las marcas y el entusiasmo de los invitados podríamos decir que sin lugar a dudas será una meta alcanzada, posicionando a Luxury Expo Punta del Este entre las principales exposiciones de Lujo del Mundo.

LUXURY EXPO PUNTA DEL ESTE

Fecha: 5 y 6 Enero 2018

Lugar: Centro de Convenciones de Punta Del Este

Horario: 17h a 22h

Público: ABC1 (Nacional e Internacional) HNWI (High Net Worth Individuals)