ADELANTO: se viene “De Taquito a la Mañana” con Carolina Domínguez y Camila Cibils

Las periodistas Carolina Domínguez (ex Telenoche y actual Subrayado) y Camila Cibils (ex Subrayado y Camaleones) estarán juntas en un nuevo programa en Radio Universal 970 AM de 10 a 12 horas de lunes a viernes en vivo.

El programa se llamará “DE TAQUITO A LA MAÑANA”, un periodístico alternativo.

La fecha de estreno se está confirmando por estas horas pero seguro será entre el 24 y 31 de julio.

En la emisora las periodistas comparten grilla con Aldo Silva que tiene su programa “fuentes confiables” y Alberto Kesman con “la oral deportiva”.

Información de Diego Sorondo