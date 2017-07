Intendencia de Canelones emitió con éxito fideicomiso para financiar infraestructura

Con un precio promedio de 120,3% y una Tasa Interna de Retorno (TIR) anual en Unidades Indexadas (UI) del 3,95% para los inversores, la Intendencia de Canelones colocó títulos de deuda por 519,49 millones de UI, un monto cercano a los US$ 65 millones, correspondientes al “Fideicomiso Financiero Canelones III”. Este precio determinó que el ingreso real de las arcas de la comuna fuera de US$ 79,5 millones.

Durante la licitación, realizada el jueves y el viernes en BEVSA (Bolsa Electrónica de Valores S.A), a través del sistema SIOPEL de ofertas electrónicas, se presentaron propuestas por 1.264.388.000 UI, correspondientes 1.259.543.000 al tramo mayorista competitivo y 4.845.000 al tramo minorista no competitivo, superando en un 143% el monto de deuda lanzado al mercado.

El precio promedio de la emisión fue de 120,3%, mientras que los precios asignados en el tramo competitivo oscilaron entre 123,63% y 118,47%, en una licitación que se realizó aplicando un sistema de oferta por precio, adjudicándose los papeles a los inversores que presentaron mayores precios, hasta completar el monto total de la emisión.

El tramo minorista podía alcanzar hasta el 5% del valor de la emisión (unos US$ 3,5 millones) con un monto mínimo por comprador de UI 1.000 (unos US$ 130 ) y máximo de UI 500.000 (unos US$ 29.000). Este tramo se licitó a precio fijo, determinado por el precio promedio de la emisión mayorista para el 95% de la emisión, que en este caso fue de 120,37%. En este tramo se colocaron UI 4.845 millones que representaron unos US$ 615.000, apenas el 0,93% de la emisión total.

El fideicomiso fue estructurado por República AFISA, que actúa como fiduciario y administrador del mismo, y tiene como activos subyacentes los distintos tributos que recauda el gobierno municipal a través de su sistema de cobranzas descentralizadas, que incluye redes de pago y bancos, entre otros intermediarios, además de los correspondientes al SUCIVE por la Patente de Rodados.

Los títulos correspondientes a esta emisión, calificada con grado inversor con la nota “BBB.uy” por la agencia calificadora de riesgo CARE, tendrán un vencimiento a 20 años, con un interés del 6% lineal anual en Unidades Indexadas y dos años de gracia para el pago de capital e intereses.

La cancelación del capital y los intereses de los títulos de deuda se realizará en 108 cuotas bimestrales, iguales y consecutivas en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año, a partir de junio de 2019.

El gerente general de BEVSA, Eduardo Barbieri, expresó su satisfacción por el rol desempeñado en la operación, que permitirá la realización de nuevas obras en Canelones. “Nuestro objetivo es conectar a los inversores con aquellos que necesitan los recursos, lo que permite financiar infraestructura y potenciar el instrumento del fideicomiso para impulsar el desarrollo del país”, señaló.

Agregó que la demanda de la emisión constituye una herramienta que genera confianza y permite movilizar la economía con garantías para todas las partes involucradas, lo que en el caso de la Intendencia de Canelones ya ha sido probado con tres fideicomisos cerrados con éxito y que acumulan unos US$ 148 millones.

Por su parte, el Intendente de Canelones, Yamandú Orsi, calificó la emisión como “exitosa” por representar “una señal fuerte de confianza en la institución y en el instrumento fideicomiso, fundamentalmente por la cantidad de oferentes y por la tasa de interés, que es la más baja en lo que va del año”. Agregó que la herramienta va a permitir utilizar los recursos que se propusieron en su momento y ejecutar todo lo que se planificó.

El jerarca explicó que los fondos captados en el mercado serán destinados a financiar la ejecución de obras viales y de arquitectura, compra de maquinaria y de equipamiento urbano como sistema de contendores y de recolección, mejora en los sistemas de drenaje, y creación y acondicionamiento de centros deportivos y culturales.