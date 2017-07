Uruguay cuenta con su primer tripulante en la Clipper Round the World Yacht Race

Un joven apasionado por el mar y la aventura al enterarse de la regata internacional no dudó en inscribirse y ya se encuentra en Inglaterra haciendo el entrenamiento junto a participantes de otros 42 países del mundo.

Fernando ‘Nano’ Antía es oriundo de Maldonado, es contador público y tiene 28 años. Se sintió atraído por el gran desafío de cruzar los océanos a bordo de una de las embarcaciones de la Clipper Race e integrar uno de los 12 equipos que llegarán a Punta del Este en la primera pierna de las 8 que cuenta la regata.

Una de las características más atractivas de la Clipper Race es que los tripulantes son amateurs, razón por la cual los participantes son muy variados tanto en género, como profesión y nacionalidad. En el caso de Antía, tenía poca experiencia en navegación, pero la posibilidad de participar lo impulsó a sumarse y ahora realiza su duro entrenamiento en la ciudad de Gosport en Inglaterra.

Antía es el primer uruguayo que integra la lista de participantes de la Clipper Race, entre las que encontramos las más variadas nacionalidades desde Argentina y Brasil hasta Turquía, Kazajistán, Suecia, Rusia y Japón, entre otras.



El próximo 20 de agosto la flota completa largará desde Liverpool con un competidor uruguayo a bordo rumbo a Punta del Este, como primera parada.



Entrevista: Fernando ‘Nano’ Antía



¿Cómo te enteraste de la Clipper Race?

Lo supe por mi familia. Me avisaron que una gran regata llamada Clipper Race, iba a visitar mi ciudad natal, Punta del Este. Me dijeron que no era necesario contar con experiencia previa en navegación, sólo tener pasión por el mar y por la aventura y mi familia pensó que sería perfecto para eso. En ese momento me encontraba en Polinesia y decidí usar mis ahorros para participar de la regata. Además me resulta grandioso poder ser el primer representante uruguayo en la misma.



¿Por qué te inscribiste?

Me inscribí en la regata para aprender a navegar correctamente. Soy un apasionado del mar y quería cruzar los océanos. Me encanta surfear y he comprobado que la mejor manera de encontrar las olas ideales es por barco.

Aspiro a ser un buen tripulante y algún día, luego de trabajar muy duro, llegar a ser Skipper.



¿Por qué elegiste hacer las piernas 1 a 4? (desde Liverpool, Reino Unido a Whitsundays, Australia)

Me anoté y me planteé hacer media regata por ahora, pero me encantaría continuar y representar a mi país durante toda la circunnavegación de la Clipper Race, las 8 piernas. Actualmente estoy buscando sponsors para representar a Uruguay para compartir nuestras tradiciones a lo largo de toda la carrera.



¿Alguna vez habías navegado?

Nunca había navegado así antes. Intenté hacerlo en Laser cuando era chico, pero no es comparable con esto; la Clipper juega en las grandes ligas. Es mucho más grande, más rápido y es todo acerca del trabajo en equipo. Esto es muy nuevo para mí.



¿Qué dirías que es lo mejor de Uruguay y de tu ciudad natal, Punta del Este?

Creo que Uruguay es el mejor país del mundo. Somos personas muy buenas, amables y educadas. Nos gusta viajar y conocer el mundo; nunca se está demasiado lejos de un uruguayo. Tenemos algunas de las mejores playas del mundo en Punta del Este. Hay mucho para ver.



¿Cuál ha sido tu mayor reto o aventura hasta ahora?

¡Siempre estoy en busca de aventuras! Mi mayor reto fue recorrer el Río Amazonas a lo largo. Me llevó un mes recorrerlo desde el inicio hasta su fin, terminando en las playas de Brasil. Hay muchos retos en el Amazonas.

En el Amazonas te preocupas por las serpientes y otros animales y en casa nos preocupariamos por otras cosas. Fue interesante ver el mundo desde otra perspectiva.



¿Qué haces aquí en Gosport, Reino Unido?

Esta es mi primer visita al Reino Unido. Vine para realizar mi entrenamiento para la la regata. Hay 4 niveles diferentes de entrenamiento para prepararnos previo a la partida. Estoy muy ansioso por comenzar y vivir a bordo del barco.



La Clipper Race comenzará desde Liverpool este 20 de agosto. ¿Cómo te sientes?

Me quedaré en Reino Unido hasta el comienzo de la regata para el entrenamiento y también ayudar a mi Skipper con las preparaciones previas a la partida. ¡Estoy ansioso por largar!