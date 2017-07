Mantegazza Beauty House abrió sus puertas incorporando servicios revolucionarios

El pasado 24 de julio se realizó el lanzamiento y corte simbólico de cinta de Mantegazza Beauty House, incorporando un nuevo concepto en servicios estéticos, destacándose maquillaje, peluquería, y cursos académicos al más alto nivel.

Tuvimos la oportunidad de conversar con su creadora, Gabriela Mantegazza, de la siguiente manera:

¿Cómo surge la idea de crear Mantegazza Beauty House?

Esto viene en mi mente desde hace ya unos 4 o 5 años, de tener un lugar propio para desarrollar todo mi trabajo, y era un sueño desde que retorné al país otra vez. Se gestó desde el amor que tengo por lo que hago, y quise encontrar algo que pudiera reflejar eso, que tuviera desde la comodidad, que la gente se sintiera agasajada y que pudiera desde aprender, a hacer el arte que a mi me hace vivir hoy en día y que adoro, y también pueda venir y prepararse, sentirse bella y agasajada en esta casona, por eso le puse Beauty House.

¿Cómo la defines?

Esta es una casa de belleza, una casa de estética, con diferentes técnicas que les hará ver bien desde el lado del maquillaje. Mucha piel, el tema de cosmetología, diferentes tratamientos, depilación láser, agregamos un salón al ingreso que es una peluquería, muy linda y decorada con arañas y espejos antiguos. La idea justamente era hacer un living, esperar, tomar un buen café y poder hacer los servicios que desea, para prepararte para una fiesta o justamente mantener el día a día que una mujer necesita.

¿Cuál es la idea?

La idea de Mantegazza Beauty House viene por el lado de la escuela para profesionales, no solamente teniendo la carrera completa de maquillaje profesional o social, sino que la idea es hacer algo más dinámico que en este país no existe, y que si bien están viniendo muchos colegas del exterior, es el tema de los workshop y el tema de las master class. Tratar un maquillaje de novias, tratar ojos, una tapa de revistas y también incorporar el tema de HD de alta definición de maquillaje en cámaras. Tuve la oportunidad de trabajar en Buenos Aires con el tema de HD y cuando vine acá fui una de las pioneras en incluir esta técnica, trabajando con herramientas manuales o con aerógrafo.

¿Quién es Gabriela Mantegazza?

Soy una persona sensible, con ganas de crecer y trabajar de lo que a mí me gusta, y hoy cumplo ya 16 años con la carrera de maquilladora, arrancando en Uruguay con algunas agencias en el rubro automovilístico, ahí comencé a incursionar por ventas directa por catálogo y dí un paso gigante cuando me voy a Buenos Aires. Ahí resuelvo dedicarme de pleno a esto, porque me enamoré recorriendo las escuelas de allá, y viendo la posibilidad y campo que tenía para desarrollar. Comenzaron a surgir trabajos y creé mi propia clientela y en muy breve tiempo pude tener mi nombre, maquillando un promedio de 6 novias por fin de semana. Luego me invitan a la productora de Cris Morena para trabajar, y se me abren otras puertas importantes, ingresando al gran ambiente de la TV argentina.

¿Cuál es la propuesta innovadora?

La propuesta nueva que tiene Mantegazza Beauty House viene con el Make Up Café, que es una propuesta única a nivel de academia de maquillaje, más allá de esas clases de auto-maquillaje que se pueden brindar, aquí tendrán un lugar y un espacio, en donde pueden hacer otro tipo de festejo, día del amigo, reunión de amigas, juntas de egresados del colegio, etc, y en donde podrán tener dos o tres tipos de menú temáticos, degustando algo rico, con té, café express y otras cosas ricas que voy a incorporar, tomando una clase de auto-maquillaje conmigo completa, o irse maquilladas a su gusto, terminando con un toque final de un fotógrafo profesional que va a venir a sacarles una foto retrato para que tengan nuevas para su perfil, y se las va a pasar en ese momento a través de algún dispositivo.

FOTOS DEL EVENTO:

VER TODAS LAS FOTOS AQUI