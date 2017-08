Las Personas y Empresas que decidieron EMPRENDER LA INNOVACIÓN en URUGUAY

No es necesario ser una empresa para INNOVAR

No dejar que el REINO DE LA MEDIOCRIDAD, nos ahogue, ya es una forma de libertad muy importante.

En nuestro país , es necesario imaginar, soñar, proyectar, inventar, crear permanentemente, para sobrevivir en los negocios. Una necesidad, que no es ajena en otras partes del mundo.

Es imprescindible la producción de ideas para EMPRENDER la INNOVACIÓN. Es decir, tenemos que operar con nuevos y frescos sistemas de pensamientos disruptivos, para intentar hacer algo nuevo, Involucra evidentemente, TOMAR DECISIONES, SER AUDAZ, ASUMIR RIESGOS, CONSTRUIR NUEVAS EXPERIENCIAS. También implica responsabilidad, disciplina, sistematización y… una alta dosis de disfrute. Gozar con lo que hacemos.

El principio del sufrir para crear, no funciona. Tengo que sentir placer, por entrar en estos mundos tan inciertos, inseguros… pero rentables a corto plazo. No hay mapas, ni guías, ni señalizaciones… debemos avanzar con instrumentos y herramientas inventadas por nosotros… eso nos hace mas fuertes para pisar, seguir avanzando, aunque no veamos el camino, porque, simplemente no hay camino. Lo estamos diseñando nosotros.

Me preguntaban, si cualquier persona o empresa puede hacerlo. Y la respuesta es un rotundo SI.

Debemos destacar que cualquier persona puede desarrollar las competencias y habilidades de crear y luego innovar.

¿Hay técnicas? Sí, y muchas

Debemos ensayar, experimentar, adaptar, re-adaptar, equivocarnos, fracasar y empezar de nuevo, en un continuum de perseverancia.

El final no existe, siempre lograremos algo, que luego mejoraremos, desarrollaremos, tendrá obsolescencias y comenzaremos de nuevo.

¿Hay diferencia entre CREAR E INNOVAR?

Crear es la generación ilimitada de ideas, conceptos, diseños, prototipos, etc

Innovar es poner en PRACTICA, INSTALAR EN EL MERCADO, realizar acciones concretas en el mundo real.

NO EXISTE UNA SIN LA OTRA, si queremos INNOVAR CON EFICIENCIA.

En una situación de CRISIS Multifacética, en una economía que no crece, o lo hace para los rubros de siempre. Cuando estamos, viviendo en el Plan del día a día, Sin políticas públicas a corto y mediano plazo. La alternativa no es quejarse, sino INNOVAR. Aunque parezca contradictorio, y lo es. Esta es una de las salidas más inteligentes.

Con los insumos que tengamos es imprescindible generar INNOVACIÓN.

Desde la búsqueda de micronegocios (con lo que seguramente, vas a ganar más dinero, que en un trabajo dependiente) a la internacionalización de una actividad (hoy es una condición fundamental) La INNOVACION, en los procesos, los productos, las estrategias, los tipos de negocios, la presencia de profesionalización, generación de análisis nuevos y prácticas destacadas, etc, NOS OBLIGA A PRODUCIR CAMBIOS PERMANENTES.

En este proceso no estas sol@, si eres PROFESIONAL O EMPRESA.

La experiencia de nuestra Consultora, te integrara y compartirá, conocimiento o saberes, para que resuelvas tus problemas, con eficiencia, eficacia y creatividad.

Comunícate a través de nuestro mail o celular y tendremos mucho que hablar y lo más importante. Estaremos juntos a ti para HACER EL CAMBIO.

INNOVAR O DESAPARECER es la opción que hoy tenemos.