Peninsula Rentals emitió certificados de participación por US$ 56,9 millones a través de BEVSA

Peninsula Rentals emitió certificados de participación por US$ 56,9 millones a través...

El fideicomiso financiero Peninsula Rentals colocó certificados de participación por 442,81 millones de UI (unos U$S 56,9 millones) a través del sistema SIOPEL de ofertas electrónicas de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA). Se trata de la primera emisión impulsada por Peninsula Rentals Uruguay SRL, entidad que reúne capacidades locales con las de Peninsula Investments Group, uno de los principales fondos de inversión en el sector inmobiliario de América Latina y con más de 10 años de trayectoria.

La suscripción del FF Peninsula Rentals se realizó con licitación a precio fijo y asignación por prorrata, en dos tramos, uno minorista por un máximo de hasta 500.000 UI (unos US$ 63.000) por inversor, y un tramo general por el remanente del monto total no colocado en el tramo minorista. En total se recibieron propuestas por UI 442,81 millones de inversores institucionales, todos en el tramo general, no registrándose ofertas en el tramo minorista.

Con TMF Group como fiduciario, el fideicomiso invertirá principalmente en la compra de viviendas de proyectos amparados bajo la Ley 18.795 para su arrendamiento y posterior venta.

En virtud del alcance del proyecto se estima una inversión con una duración aproximada de 7 años que está pensada en tres períodos. La primera etapa en que el fideicomiso realizará inversiones en bienes inmuebles, la segunda que abarcará la gestión activa del portafolio, a través del arrendamiento, y por último el período de liquidación, en el que el fideicomiso venderá los bienes inmuebles que aún tenga como activos.

La compañía CARE Calificadora de Riesgo S.R.L. calificó la emisión con BBB (uy) dada la buena proyección del negocio que estima una rentabilidad (TIR) del 8,5% en Unidades Indexadas (U.I.) en un escenario base.

Eduardo Barbieri, gerente general del BEVSA, destacó el uso de la herramienta en el sector de bienes raíces para estimular el desarrollo de proyectos que generan inversión y trabajo para el país.

“El fideicomiso se ha convertido en una herramienta importante para canalizar grandes montos de financiamiento.Su versatilidad y eficiencia vinculando a quienes tienen excedente de recursos con quienes lo necesitan los vuelve muy atractivos”, destacó Barbieri.

Carlos Mendive, CEO de Peninsula Rentals Uruguay SRL, se mostró muy satisfecho con la participación relevante de inversores institucionales en la propuesta de negocio del fideicomiso, y resaltó la importancia de que el mercado desarrolle nuevos instrumentos de inversión que sigan mejorando las ofertas de servicios habitacionales para el arrendamiento.

“En los últimos años la Ley 18.795, conocida como ley de vivienda e interés social, generó el marco institucional e incentivos fiscales adecuados para atraer al sector privado a invertir en áreas céntricas e intermedias de la ciudad de Montevideo, lo que ha redundado en una significativa ampliación del stock habitacional y en su consecuente dinamización en el mercado de venta y arrendamiento. Sin embargo, en el mercado seguía faltando un jugador institucional con capacidad de adquirir y gestionar un portafolio relevante de activos inmobiliarios como lo hay en mercados más desarrollados, por ejemplo en México con los Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (FIBRAS), en Chile con los “Fondos de Inversión Públicos” y en Estados Unidos con los “Real Estate Investment Trusts (REITs)”.

Peninsula Rentals Uruguay replica el modelo exitoso de otros mercados, incorporando todo el conocimiento y experiencia local del equipo en la implantación de procesos de inversión, gestión de arrendamientos y venta final de las viviendas con altos estándares de profesionalidad que permitan optimizar la rentabilidad del portafolio, tanto a través de los ingresos por alquileres como de la apreciación de los inmuebles. Ello redunda en mejores condiciones de acceso para los hogares, a través de nuevas opciones de arrendamiento como en formas innovadoras de comercialización.