Yotrabajo y Emprendedores 3.0 organizan capacitación de Marketing Digital en Colonia del Sacramento

Yotrabajo, consultoría en Procesos de Personas, y Emprendedores 3.0, programa radial de FM Mágica Colonia, organizan capacitación en Marketing Digital para empresarios, emprendedores y comerciantes. Su expositora es Guillermina Frick, experta en marketing y comunicación, de Estudio El Lucero.

Consultada Fernanda Duga, directora de Yotrabajo, nos comenta que: “Lo novedoso es que la capacitación consta de tres módulos, independientes y complementarios entre sí. Los interesados pueden asistir a los tres, o individualmente al que les interese. El primero es introductorio para quienes quieren empezar de cero, y el segundo y tercero de planificación de campañas. Las fechas son tres miércoles: 16 de agosto, 13 de setiembre y 4 de octubre, de 19.30 a 22.30, para que puedan asistir quienes trabajan durante el día. El lugar es el Real Colonia Hotel&Suites, pues la cadena hotelera Sacramento Management nos acompaña en esta iniciativa”.

Agrega que: “la iniciativa de esta temática surgió de las chicas de Emprendedores 3.0, Eva y Gabriela, siempre atentas a las necesidades de la población emprendedora y empresarial, que presenta avidez por capacitarse, actualizarse, mejorar su gestión. Y que en el interior del país, no siempre cuentan con capacitaciones de calidad que satisfagan sus necesidades. Emprendedores 3.0 convocó a Yotrabajo porque compartimos el perfil emprendedor, dictamos capacitaciones en Colonia, y ya trabajamos con este mismo público”. Con respecto a la expositora, Guillermina Frick, destaca que: “es una docente experiente, accesible, excelente persona”. Y a modo de anécdota, pero no menos importante: “todas quienes organizamos y llevamos adelante el taller, somos mujeres, emprendedoras, casadas o no, con hijos o no. Pero nos parece un gran mensaje trasmitir que se puede, que son los escollos superados los que demuestran nuestro valor”.