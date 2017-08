La Primavera ya tiene a su reina: Antonella Ciavaglia

Antonella Ciavaglia fue elegida como Miss Primavera 2017 en el Teatro Cantegril a principios de agosto, en uno de los ya clásicos eventos organizados por Eduardo Sacco.

Con sus 16 años, ya hizo el curso de modelaje en la Escuela de Modelos Bethel, con las top referentes de nuestro medio, Katherine Miklaszewicz y Claudia Galván, y su gran deseo es ser una modelo profesional.

Quisimos conocerla un poco más, sus intereses, sus gustos, y por tanto tuvimos la siguiente conversación con ella:

¿Cuál fue el sentimiento que te invadió al escuchar tu nombre como la nueva Miss Primavera 2017 en el Cantegril?

No podía creer que me habían nombrado como Miss Primavera 2017, sentí muchos nervios y emoción cuando escuché mi nombre y la felicidad era inexplicable!

¿Qué te motivó participar del certamen?

Lo que me motivó fue que desde chica me gusta todo lo que tiene que ver con el modelaje, las fotos y empecé con un curso de modelos en la Escuela de Modelos Bethel y cuando me gradué comencé con certámenes y desfiles.

¿Fue tu primer certamen de belleza?

No, mi primer certamen de belleza fue el Miss Friend’s Night que salí cuarta princesa y ahí me inscribí para Miss Primavera

¿Cuál es tu sueño más grande en este momento?

Mi sueño más grande en este momento es ser modelo profesional de pasarela y publicidad.

¿Si se dieran las opciones, trabajarías como modelo en nuestro país?

Claro que sí, me encantaría

¿Qué rutina de ejercicios haces para mantenerte en forma?

Me cuido en las comidas y voy al gimnasio 3 veces por semana.

¿Qué estilo usas a la hora de vestirte?

Estilo fino, siempre me gustó vestirme como modelo

¿Te volverías a presentar en un certamen de belleza?

Claro que sí, me encantan los certámenes de Belleza, sirven mucho como experiencia, también para conocer chicas de otros lados del país, tuve la suerte de hacerme de algunas amigas las cuales te ayudan con pequeños consejos para hacerlo cada vez mejor.

*** Fotos proporcionadas por la entrevistada

DETALLES

Nombre completo: Antonella Ciavaglia Castro

Edad: 16 años

Estado Civil: soltera

Altura: 1,73

Medidas: 86, 61, 95

Color de ojos: castaños

Color de pelo: negro

Una Bebida: jugo de naranjas

Una Comida: milanesa con puré

Un Libro: crepúsculo

Un Perfume: La vie est belle de Lancôme

Una canción: Despacito

Un SuperHéroe: capitán América

Mascota favorita: Los perros

Tu pasión más grande: Modelar

Ciudad en que vives: Montevideo

Ciudad de nacimiento:Montevideo

Estudios cursados: Cursando secundaria en la Scuola Italiana di Montevideo