Un nuevo nivel de Note, Samsung sorprende con el lanzamiento del Galaxy Note8

Diseñado para ayudar a hacer más en el trabajo y en la vida con una pantalla Infinity Display, optimizado con un S Pen y cámara dual con estabilizador óptico de imagen

Samsung Electronics Co., Ltd. presentó el Galaxy Note8, el siguiente nivel del Note para las personas que quieren hacer cosas más grandes. Con el Galaxy Note8, los consumidores van a tener una pantalla Infinity Display más grande que se adapta cómodamente en una mano, un S Pen para comunicarse de forma más personal y la mejor cámara de smartphone de Samsung para capturar fotos impresionantes. El Galaxy Note8 está diseñado pensando en el estilo de vida de los consumidores y cómo se apoyan en la tecnología actual.

“Valoramos la pasión implacable de la comunidad de Note. Ellos han sido una inspiración constante para nosotros y hemos diseñado un nuevo Note para ellos “, dijo DJ Koh, presidente del Negocio de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics.

“Desde la pantalla Infinity Display al S Pen mejorado y una potente cámara dual, el Galaxy Note8 permite a la gente hacer cosas que nunca pensaron que eran posibles”, añadió.

Samsung presentó por primera vez la serie Note en 2011. Desde entonces, surgió una comunidad de fans por la pantalla expansiva de los Note y el S Pen. De acuerdo con la investigación de mercado de Samsung1, el 85 por ciento de los usuarios de Note señalan que están orgullosos de mostrar su Note y lo recomiendan a sus amigos, y el 75 por ciento afirman que es el mejor teléfono que han tenido.

Disfrutar y hacer más en la pantalla Infinity Display

El Galaxy Note8 tiene la pantalla más grande de un dispositivo Note, sin embargo, su cuerpo estrecho hace que sea cómodo para sostener en una mano. La pantalla de 6,3 pulgadas Quad HD + Super AMOLED Infinity Display permite ver más y desplazarse menos. El Galaxy Note8 ofrece más espacio para ver, leer y dibujar, convirtiéndolo en el último smartphone multitarea.

Los usuarios del Note siempre han podido hacer más con la Multi Window. Con el Galaxy Note8, la nueva función App Pair permite crear un par personalizado de aplicaciones en el Edge Panel y lanzar con facilidad dos aplicaciones simultáneamente. Mirar un video mientras se envían mensajes o marcar una llamada en conferencia con el número y la agenda a la vista2.

Una nueva manera de comunicarse con el S Pen

Desde su introducción, el S Pen ha sido una de las características definitorias del Note. Con el Galaxy Note8, el S Pen optimizado, revela formas totalmente nuevas de escribir, dibujar e interactuar con el teléfono y comunicarse con amigos. Tiene una punta más fina, sensibilidad a la presión optimizada3 y características que permiten a los usuarios expresarse de una manera como ningún otro lápiz o smartphone se lo permite.

Cuando la comunicación a través de texto no es suficiente, la función Live Message permite contar historias expresivas. Con el Galaxy Note8, ahora es posible compartir textos animados o dibujos entre plataformas que soporten GIF animados4. Es una forma totalmente nueva de comunicarse con el S Pen, añadiendo conexiones emocionales que llevan los mensajes a la vida.

La pantalla Always On permite a los usuarios de Galaxy mantenerse al tanto de sus notificaciones sin desbloquear su teléfono. Y con el Galaxy Note8, es aún más potente. El memo de pantalla desactivada le permite tomar hasta un centenar de páginas de notas tan pronto como quitar S Pen, poner notas en la pantalla Always On y hacer ediciones directamente desde la pantalla.

Para los viajes al extranjero o cuando se encuentra con un sitio web en un idioma extranjero, la característica optimizada de S Pen Translate permite pasar el cursor sobre el texto para traducir rápidamente no solo palabras individuales, sino frases completas en hasta 71 idiomas y convertir instantáneamente unidades y monedas extranjeras.

Mejores imágenes con la mejor cámara de la serie Galaxy Note8

Para la mayoría de los consumidores, una de las cosas que buscan al comprar un nuevo dispositivo es la cámara. Samsung establece el estándar para las cámaras de smartphones y con el Galaxy Note8, se está entregando una cámara de smartphone más potente.

El Galaxy Note8 es el primer smartphone con dos cámaras traseras de 12MP con estabilización óptica de imagen (OIS por sus siglas en inglés) tanto en el gran angular como en el teleobjetivo. Ya sea para explorar una ciudad nueva o corriendo por su patio trasero, OIS permite capturar imágenes más nítidas.

Para una toma de fotografías más avanzada, la función Live Focus del Galaxy Note8 permite controlar la profundidad de campo, permitiéndole ajustar el efecto bokeh en el modo de vista previa y después de tomar la foto.

En el modo Dual Capture (doble captura), ambas cámaras posteriores toman dos imágenes simultáneamente y permiten guardar ambas imágenes; un primer plano desde el teleobjetivo y un disparo gran angular que muestra todo el fondo.

El lente gran angular tiene un sensor Dual Pixel con Auto Focus rápido, por lo que puede capturar fotografías más nítidas y claras incluso en entornos de poca luz. El Galaxy Note8 también está equipado con una cámara frontal líder en el mercado de 8MP Smart Auto Focus para selfies y video chats.

Características y Servicios del Galaxy

El Galaxy Note8 se basa en el legado de Galaxy: una colección de características y capacidades únicas que, juntas, han redefinido la experiencia móvil:

Resistencia al agua y al polvo : Hace cuatro años, Samsung presentó el primer dispositivo Galaxy con resistencia al agua. Y hoy en día, se puede usar el Note casi en cualquier lugar que se desee con agua y resistencia al polvo (IP6 5 ) en el dispositivo y en el S Pen. Se puede escribir incluso cuando la pantalla esté mojada.

: Hace cuatro años, Samsung presentó el primer dispositivo Galaxy con resistencia al agua. Y hoy en día, se puede usar el Note casi en cualquier lugar que se desee con agua y resistencia al polvo (IP6 ) en el dispositivo y en el S Pen. Se puede escribir incluso cuando la pantalla esté mojada. Carga Inalámbrica Rápida: Hace dos años, Samsung presentó el primer dispositivo Galaxy con carga inalámbrica. El Galaxy Note8 admite las capacidades de carga inalámbrica más avanzadas, para que los usuarios puedan obtener una carga rápida y conveniente sin tener que contar con puertos o cables.

Hace dos años, Samsung presentó el primer dispositivo Galaxy con carga inalámbrica. El Galaxy Note8 admite las capacidades de carga inalámbrica más avanzadas, para que los usuarios puedan obtener una carga rápida y conveniente sin tener que contar con puertos o cables. Seguridad : El Galaxy Note8 ofrece una selección de opciones de autenticación biométrica, incluyendo el scanner de iris y de huellas dactilares. Samsung Knox7 proporciona seguridad en las capas de hardware y software y con Secure Folder, mantiene sus datos personales y profesionales separados.

: El Galaxy Note8 ofrece una selección de opciones de autenticación biométrica, incluyendo el scanner de iris y de huellas dactilares. Samsung Knox7 proporciona seguridad en las capas de hardware y software y con Secure Folder, mantiene sus datos personales y profesionales separados. Potente rendimiento: Con 6 GB de RAM, un procesador de 10nm y una memoria expandible (hasta 256GB), tiene la potencia que necesita para navegar, transmitir, jugar y realizar varias tareas.

Experiencias móviles innovadoras: Samsung DeX permite una experiencia de escritorio, impulsada por el teléfono. Se pueden mantener los archivos en el dispositivo, realizar trabajo en cualquier lugar y usar Samsung DeX para tener una pantalla aún más grande. El Galaxy Note8 incluye Bixby8, una forma más inteligente de usar el teléfono; aprende del usuario, mejora con el tiempo, y ayuda a hacer más.

Rendimiento móvil, productividad y seguridad para las empresas

El Galaxy Note8 lleva la innovación empresarial al siguiente nivel con funciones avanzadas que mejoran el rendimiento, la productividad y la seguridad para una amplia gama de industrias, simplificando cómo se realiza el trabajo:

S Pen mejorado para las empresas: El S Pen permite a los profesionales hacer lo que otros teléfonos inteligentes no pueden, como tomar notas en pantalla de memo o anotar rápidamente documentos y fotos.

El S Pen permite a los profesionales hacer lo que otros teléfonos inteligentes no pueden, como tomar notas en pantalla de memo o anotar rápidamente documentos y fotos. Autenticación sin contacto : El Galaxy Note8 ofrece escáner iris para profesionales, por ejemplo, profesionales del sector de la salud, la construcción o la seguridad pública que pueden encontrarse en una situación donde necesitan desbloquear sus teléfonos sin tener que deslizar ni escanear la huella dactilar.

: El Galaxy Note8 ofrece escáner iris para profesionales, por ejemplo, profesionales del sector de la salud, la construcción o la seguridad pública que pueden encontrarse en una situación donde necesitan desbloquear sus teléfonos sin tener que deslizar ni escanear la huella dactilar. Capacidades DeX mejoradas: El Galaxy Note8 potencia a Samsung DeX para aquellos que necesitan llevar su experiencia móvil al escritorio, ya sea en el campo, en la oficina o en casa.

Nuestro compromiso continuo con la seguridad

Samsung continúa manteniendo su compromiso de liderar la industria en lo que respecta a seguridad de las baterías. La batería del Galaxy Note8 ha sido sometida al control de seguridad de 8 pasos de Samsung, el más riguroso de la industria.

“Hemos estado trabajando estrechamente con Samsung para hacer avances significativos en la ciencia de la evaluación de calidad y seguridad de smartphones. Como resultado, el Galaxy Note8 ha completado exitosamente una serie rigurosa de protocolos de prueba de compatibilidad de seguridad de dispositivos y baterías. Esperamos mantener nuestra relación estratégica con Samsung y continuar ayudando a garantizar la seguridad de los dispositivos para todos los consumidores”, dijo Sajeev Jesudas, Presidente de UL International.

El Galaxy Note8 estará disponible a nivel global a partir de mediados de septiembre y se ofrecerá en Midnight Black, Orchid Gray, Maple Gold y Deepsea Blue9.

Para más información sobre el Galaxy Note8 visite http://www.samsungmobilepress.com , https://news.samsung.com/Galaxy ywww.samsung.com/galaxy

Ficha técnica Samsung Galaxy Note8