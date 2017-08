LA UNIVERSIDAD DE PALERMO JUNTO A PABLO DEL CAMPO

“El drama de la página en Blanco”, en una nueva edición

para estudiantes y jóvenes profesionales publicada

por La Facultad de Diseño y Comunicación

Buenos Aires – 29 de agosto de 2017.- Pablo del Campo y Oscar Echevarría -en nombre de la Facultad de Diseño y comunicación de la Universidad de Palermo – acaban de firmar un acuerdo mediante el cual la UP editará una versión para estudiantes y jóvenes profesionales del libro recientemente publicado por Pablo del Campo: “The blank page drama” – El drama de la página en Blanco.

“Para mi es un placer muy grande que este acuerdo –de publicar mi libro en una edición para estudiantes y jóvenes profesionales – se haya concretado en un ámbito de excelencia académica y prestigio, como es la Universidad de Palermo, tanto en Argentina como en Latinoamérica. El objetivo del libro es acercarle al lector las formas de recorrer un camino creativo y de pensamiento lateral para que a través de las ideas, pueden aplicarlo en todo los ámbitos en los que se desarrollen”, comenta Pablo del Campo.

Y agrega: “De las ideas, de esto se trata. Las ideas ayudan a resolver enigmas y a encontrar nuevos caminos. Las ideas pueden mejorar nuestras profesiones y hacer nuestras vidas mucho más interesantes. The Blank Page Drama recorre el mundo de mis experiencias creativas frente al fantasma de la hoja en blanco. El 99% de las veces las ideas no aparecen fácilmente”.

Por su parte Oscar Echevarría, Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación añade: “La apuesta, el proyecto de la UP y sobre todo de la carrera de Publicidad, es vincular estrechamente el mundo profesional de los líderes creativos que han hecho historia con su creatividad trabajando para las grandes marcas, con los estudiantes.

Pablo plantea en su libro una metodología creativa a partir de su experiencia y diseña algunos rumbos de trabajo y pensamiento que sentimos serán de enorme utilidad para los estudiantes que están cursando la carrera. La idea es compartir la experiencia de los líderes creativos con las nuevas generaciones y Pablo en este caso es un modelo, un referente de trayectoria indiscutida en la publicidad mundial”.

El libro cuenta con el apoyo de la Asociación Argentina de Publicidad.

El drama de la página en blanco– Insights y estímulos creativos para ideas ganadoras (The blank page drama – Insights and creative stimuli por winning ideas).Pablo cuenta sus experiencias personales de creativo con la idea de compartirlas para que cada uno pueda, por diferentes caminos, enfrentar con éxito el drama de la página en blanco, cuando las ideas no aparecen fácilmente Algo que ocurre el 99 % de las veces . Esos estímulos van desde las experiencias personales, pasando por los conocimientos, la capacidad de ponernos en los zapatos de los demás y hasta la necesidad de mantener una salud física y mental.

El libro está dirigido a cualquiera que busque explorar caminos para la creatividad: “Desde aquel que se considera el más creativo del mundo hasta el que piensa que no nació con ese don. ¿Es realmente un don la creatividad? ¿Es algo exclusivo de genios como Picasso, Miguel Ángel, Steve Jobs o David Droga? ¿O acaso todos podemos ser Walt Disney y no nos damos cuenta? ¿Se puede encontrar la creatividad? ¿Sabemos cómo buscarla dentro de nosotros? ¿Se puede trabajar esa búsqueda? Tal vez el verdadero talento y aprendizaje consista en la habilidad de darnos cuenta y no mirar para otro lado cuando las ideas se presentan frente a nuestras narices. Experiencias personales, ponernos en los zapatos del otro, conocimientos, curiosidad… No importa cuántos estímulos creativos podamos mencionar, siempre van a aparecer otros nuevos”.

Y en todos los casos, el libro presenta la evolución de la idea desde que nace, hasta que se concreta en una aviso.

Pablo del Campo

Es el creativo más premiado de Argentina. Comenzó su carrera en 1989 en la mítica Casares Grey y luego en Lautrec hasta fundar su agencia Del Campo Saatchi & Saatchi primero en Argentina y más tarde en España.

Sus campañas globales para Pampers, Ariel, Coca Cola, Beldent, Cadbury, Toyota e Inbev entre otras, y sus trabajos locales para el Zoo de Buenos Aires, BGH o la cerveza Andes llevaron a la agencia a ser elegida International Agency of the Year según Advertising Age, lo que motivó a su red a elegirlo Director Creativo Global para sus 140 oficinas en 76 paises. Con más de 90 leones ganados en el Festival de Cannes , incluyendo el Grand Prix, es a hoy el más premiado en la historia argentina. Su objetivo de integrar a Argentina con el mundo y al mundo con Argentina lo impulsó a desarrollar Ideas bigger than ads: El teletransporter de Andes, la Batalla de las Superficies (Federer y Nadal en una cancha mitad de césped y mitad de polvo) y su entrada al mundo del teatro con proyectos como Casi Normales o Criatura Emocional, son ejemplos de este camino.

Para mayor información de prensa comunicarse con

Andrea Mendelevich – Santiago Salis

andrea@ammacreativepr.com / santiago@ammacreativepr.com