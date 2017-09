Lisa Stansfield ofrecerá un exclusivo concierto en Enjoy Punta del Este

La cantante británica presentará sus grandes éxitos el 9 de setiembre

Una de las voces británicas más destacadas llega a Enjoy Punta del Este para brindar un gran concierto, la cantante Lisa Stansfield se presentará el próximo sábado 9 de setiembre en el salón Punta del Este a partir de las 22:00.

Los amantes de la buena música podrán disfrutar del show en el que la cantante interpretará algunos de sus grandes éxitos como “All Around the World”, “Never, Never Gonna Give You Up”, “The Real Thing”, entre otros clásicos que marcaron la historia de la música de los 80´y 90´.

Las entradas pueden adquirirse desde USD 40, en RedUTS o en boleterías del resort. En tanto, quienes tengan la tarjeta Enjoy Clubaccederán a un descuento del 40% para comprar sus localidades.

Enjoy Club es un club de fidelización que permite acumular puntos en todos los servicios y acceder a importantes descuentos y propuestas exclusivas para disfrutar a pleno de todas las experiencias que ofrece el resort. La tarjeta se puede solicitar de forma gratuita en el mostrador de Enjoy Club ubicado en el lobby del resort.