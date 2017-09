Ideas, inspiración e innovación en Marketing Digital en la novena edición de IAB Forum

Expertos en marketing digital nacionales e internacionales compartirán ideas, inspiración e innovación en la novena edición del IAB Forum, que se llevará adelante el próximo martes 24 de octubre en el Auditorio de la Torre de las Telecomunicaciones.

El IAB Forum, organizado por el Interactive Advertising Bureau (IAB), recorrerá diferentes áreas cuya base es la tecnología, como Realidad Virtual, 3D e Inteligencia Artificial, pero también hará foco en temáticas claves comostorytelling, analítica, video y content. A su vez, empresas anunciantes líderes en el ámbito digital como Unilever y Banco Itaú, contarán sus experiencias y casos de éxito, además de los desafíos a futuro.

Cada año, el IAB Forum marca la agenda de temáticas actuales en la materia, por lo que es una buena fuente de inspiración para la creación de estrategias de marketing digital para 2018.

En esta oportunidad, el encuentro contará con la destacada participación de Santiago Maiz, director de la compañía New Horizons VR de Argentina; Juan Camilo Rodríguez, socio y CEO de Dirty Kitchen Colombia; David Rayo dueño de Glu Company de España; Alexander Arango, gerente general de Triario SAS de Colombia; Juliana Fusco, gerente de marketing digital de Banco Itaú de Brasil; Sergio Oberlander Sum, director de Robtec;Eduardo Mangarelli, director de Ingeniería e Innovación de Microsoft Latinoamérica y Joaquín Schamber, Media Manager para Latinoamérica de Unilever.

Hasta el viernes 30 de setiembre las entradas cuentan con un precio preferencial. Los socios de IAB pueden adquirir su ingreso por US$ 100, mientras que los asociados a la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti), Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP), Cámara Uruguaya de Agencias de Medios (CUAM), Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU) y el Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP) abonan US$ 130. En tanto, las entradas generales tienen un costo de US$ 160.