Reinvention y su Festival Lux Awards: un encuentro con las mentes más disruptivas del mundo

La puesta en escena de esta quinta edición de Reinvention incluirá 11 speakers y por primera vez, la premiación a compañías y profesionales por sus trabajos excepcionales en innovación, comunicación y producción.

A este espacio de aprendizaje y networking asistirán 900 líderes empresariales de la industria estratégica, creativa e innovadora de Ecuador para vivir dos días de inspiración el 17 y 18 de octubre en el Teatro Sánchez Aguilar de Guayaquil.

Organizado por Insights, medio especializado en marcas; y Semgroup Tech, empresa líder en innovación tecnológica, Reinvention es la mezcla exacta entre profesionales disruptivos y tendencias que están revolucionando las industrias. Este año, Juan Señor -periodista, productor y host oficial del Festival Cannes Lions- presentará por quinta vez consecutiva a los líderes que están cambiando el mundo hoy:

Martes 17

Daniel Gómez, Innovador y emprendedor innato; Co-Fundador, Solben

“Lo abstracto de emprender”

Peter Fisk, Líder global en innovación y Marketing; Fundador, GeniusWorks

“Gamechangers: smarter innovation and fast growth”

Juan José De La Torre, Líder en transformación digital; mentor; inversor ángel; y emprendedor

“Transformación Digital”

Dale C. Bronner, Líder de líderes y gurú de la sabiduría

“The dream solution”

Sofie Lindblom, CEO & Co-Founder IDEATION360, Estocolmo, Suecia

“Setting the stage for innovation”

Miércoles 18

Marie Reig, Humanista y Comunicadora

“21 días para cambiar el mundo”

Fernando Machado, Head of Brand Marketing Burger King

“How to suck less as a client”

Fernando Machado & Anselmo Ramos, Co-Founder y CCO de David, Miami

“Interview: fostering the ideal creative partnership”

Peter Fisk, Líder global en innovación y Marketing; Fundador, GeniusWorks

“Are you ready to be a gamechanger? How will you change your world?”

Stefan Sagmeister, Director de arte y Diseñador; Fundador Sagmeister & Walsh

“Why beauty matters”

El Congreso de Ideas, Innovación y Creatividad cerrará su segundo día con la Ceremonia de Premiación de Lux Awards, a cargo de Juan Señor y con la presencia de los Jurados Sofie Lindblom, Fernando Machado, Gustavo Leme, Diego Medvedocky y Daniel Pérez Pallares, liderados por el Presidente Anselmo Ramos. Una vez entregados los premios, Reinvention y Lux Awards despedirán a sus conferencistas y asistentes con una gran fiesta en los exteriores del Teatro.

Para participar en Reinvention, visitar www.reinvention.la

La inscripción de piezas para Lux Awards continúa abierta hasta el 25 de septiembre en www.luxawards.la