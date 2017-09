Cinthia Amorin participará ésta noche de la gran final de Miss Continentes Unidos en Ecuador

Cinthia Amorín se encuentra en Ecuador representando a Uruguay en el prestigioso certamen Miss Continentes Unidos y tuvimos la posibilidad de conversar con ella..

1. ¿Qué referencias tiene el certamen?

El certamen Miss Continentes Unidos es una franquicia fundada por María del Carmen de Aguayo en el año 2006. Hasta el 2011 se denominaba “Miss Continente Americano”, a partir de ese año abrió sus puertas a la participación de candidatas de otros continentes como Europa, Asia, África y Oceanía, por este motivo se originó el cambio de nombre.

Miss Continentes Unidos es un concurso que ha experimentado una creciente popularidad en los últimos años. Debido a su magnífica Organización y al alto nivel de las candidatas que son ganadoras de los principales certámenes de belleza en su país de origen, es considerado actualmente uno de los concursos más importantes del mundo. Cuenta con el aval y auspicio del Municipio de Guayaquil, Ecuador.

Miss Continentes Unidos tiene como objetivo:

* Fomentar la unión entre países de los cinco continentes.

* La Proyección turística Internacional de Guayaquil.

* Que se identifique a la ciudad de Guayaquil, como sede de grandes eventos de belleza.

* Recaudar fondos, los mismos que serán destinados para la labor de las fundaciones que trabajan en beneficio de los más necesitados en Ecuador.

2. ¿Cómo te seleccionan para participar?

Fue a través del Sr. Angel Cairo quién se contactó con la Organización Nacional Miss Uruguay en la cual trabajo hace 7 años y actualmente me desempeño como directora. La presidenta de la Organización decidió que fuera yo misma la persona que viajara con el fin de explotar mi experiencia en certámenes de belleza y realizar contacto personal desde Miss Uruguay con la Organización de Miss Continentes Unidos.

3. ¿Cuándo será el mismo y en qué lugar?

Desde el 8 hasta el 22 de Setiembre inclusive duran las actividades previas del certamen en los cuales nos encontramos recorriendo las principales ciudades turísticas de Ecuador, realizando desfiles, ruedas de prensa, visitas a sponsors, sesiones de fotos y rodajes.

La gala final será realizada el sábado 23 de Setiembre en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

4. Cómo estás viviendo las actividades previas?

Las actividades previas están siendo asombrosas, me siento sumamente feliz y agradecida de tener la oportunidad de vivir esta experiencia única que me quedará grabada por siempre en mi corazón. Hemos tenido la posibilidad de conocer Guayaquil, Cuenca, Gualaceo, Machala, La Libertad y Salinas. Cada una de estas ciudades posee un atractivo inigualable y debo confesar que me quedo con ganas de conocer más destinos de Ecuador tales como Montañita y Quito, entre otros. Espero tener la posibilidad de regresar en un futuro junto a mis seres queridos para que también puedan disfrutar de este bello país. Me encuentro enamorada de Ecuador, de su cultura, de su gastronomía y principalmente de su gente que es sumamente cálida y acogedora. La Organización de este certamen es espectacular y sumamente profesional, hemos tenido un maravilloso equipo de profesionales acompañandonos en todas las actividades, cuidandonos haciendonos sentir contenidas. Desde coordinadores, maquilladores, peluqueros, fotógrafos y camarógrafos, coachs, traductores, junto a ellos y a cada una de las 33 candidatas hemos conformado una gran familia. La convivencia ha sido magnifica con las chicas, y el hecho de compartir una experiencia tan asombrosa ha creado grandes lazos de unión entre todas. Tal cómo lo dice el nombre del certamen y como lo necesita el mundo, estamos creando una hermosisima vivencia de continentes unidos.

5. ¿Qué objetivo personal buscas obtener?

En cada una de las actividades que realizo en mi vida me marco objetivos, y esta no fue la excepción. Mi principal objetivo con esta representación era marcar un positivo precedente en cuanto al apoyo que reciben las misses uruguayas a la hora de viajar a representar a nuestro país en el exterior. Me llena de alegría contarles que este ha sido un objetivo cumplido ya que tuve la gran oportunidad de contar con el apoyo de numerosas y prestigiosas marcas y de los más destacados profesionales del país. A su vez gracias a esta infinita colaboración hemos logrado realizar una magnífica representación del país de acuerdo al alto nivel que exigen los certámenes internacionales y que Uruguay merece. Me llena de alegría cada vez que veo a Uruguay presente en los diferentes top que realizan los missologos y siento que trabajando unidos y en equipo Uruguay realmente puede obtener resultados asombrosos y brillar demostrando la belleza y cultura de nuestro hermoso país.

6. Ya has representado a Uruguay de manera internacional en otras oportunidades, cuál sientes que es la diferencia en esta ocasión?

En esta oportunidad la principal diferencia radica en mi edad, mi madurez y principalmente en la experiencia con la que hoy en día cuento. En este momento realmente me siento preparada para representar a mi país internacionalmente como lo merece.

7. ¿Cómo ha sido tu preparación previa?

Ha sido una preparación intensa de 45 días en los cuáles trabajamos en equipo con marcas y profesionales con el fin de cubrir todos los detalles necesarios para esta participación. Se trabajó en todo lo relacionado a la estética, oratoria, vestuario, y otras exigencias de la Organización de Ecuador. Por esta preparación quisiera extender los siguientes agradecimientos:

Odontologia Ariel Luz Gago por realizar el diseño de mi sonrisa,

Adriana Mieres (Forever Summer) encargada de las extensiones de cabello natural, Carina Motta estética con quién trabajamos un mes en conjunto para esculpir el cuerpo, a Maui Club Solarium por el espectacular bronceado que me ayudo a lucir, Natalia Jaimes Uñas Esculpidas encargada de manos y pies,

peluquería Leticia Nuñez encargada de mi cabello.

En vestuario contamos con el apoyo de Maria Bonita, Nicolas Osano y Karal que me proporcionaron los vestidos de cóctel y de gala que lucimos durante todas las actividades en Ecuador. La ropa casual fue cortesía de Uniform & Co y el vestuario deportivo cortesía de Moda Fittnes Uy. Los zapatos que completan los outfits son de Taco Alto. Los bikinis para desfiles y fotos oficiales de Morgana. Las valijas y carteras de Nicole Lee. Las herramientas necesarias para todos los peinados de Mega Profissional

Además un agradecimiento muy especial a Shirley Souza quien fue la diseñadora de nuestro asombroso traje típico.

8. ¿Qué recomendaciones les darías a las chicas que sueñan con poder viajar a representar a su país?

Que comiencen a prepararse desde ahora en todas las áreas necesarias, que estudien ya que la preparación académica genera un enorme aporte, que aprendan idiomas para poder comunicarse efectivamente con todas sus compañeras y el intercambio cultural sea mucho más rico, que lean, que cuiden su físico y su interior, y principalmente que estén seguras de que cualquier sueño que tengan con trabajo y constancia pueden hacerlo realidad.