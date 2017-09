MODELO ITALIANO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Un modelo de desarrollo y crecimiento real

En una apretada síntesis, este artículo presenta el MODELO ITALIANO DE LAS PYMES.

Este modelo de desarrollo, se adapta a la realidad de antesala de la CRISIS socioeconómica, que ya comenzó a vivir el país.

En ITALIA en los años 70 y 80, en una similar situación de la economía, con la destrucción de los grandes conglomerados italianos, comienza a gestarse este “milagro económico de las empresas de pequeño porte”.

Como en toda Crisis, los que la padecen y tienen riesgos de muerte, son los más débiles.

Las pymes italianas del centro –norte, comenzaron a realizar cambios pre-formativos, para sobrevivir, a la tragedia que estaba en sus puertas.

El razonamiento de las acciones realizadas no fue tan complejo:

Una pyme sola, muere rápido.

Si nos unimos y organizamos 15, 20 ,100, 200… es difícil caer todas al abismo de las incertidumbres creadas por las ausencias de políticas económicas efectivas.

Hay que destacar algunas Características, sobresalientes, del MODELO ITALIANO:

No fue impulsado por el Gobierno

Nace en empresarios pequeños. Pero con mucha audacia

No hay miedos, ni competencias mezquinas para producir esas Asociaciaciones.

Son todas empresas que se integran, no desaparece en ninguna, su identidad.

Son empresas de tecnología baja o media

Tienen claro, y conocen en profundidad su rubro, su negocio, su producción

No reciben apoyos económicos, ni jurídicos, de ningún gobierno.

Solo operaran en forma conjunta dividiendo las fase de proceso de producción y de comercialización.

Tiene un enfoque global.

Hay pequeños grupos (20 empresas), hasta grandes grupos (300 empresas).

La gerencia o gobernanza, se realiza mediante una empresa central, en un sistema de democracia de negocios.

Es imprescindible el aprendizaje y la Innovación permanentes.

¿Por qué Uruguay pude hacerlo ahora?

Lo importante es NO COPIAR O FOTOCOPIAR EL MODELO, sino adaptarlo a una realidad nacional y regional dinámica y cambiante. Una realidad si un eje claro, y sin una política dependiente y no estratégica en los últimos 30 años.

DEBE REALIZARSE UN CAMBIO DE ACTITIUD Y DE MENTALIDAD, mediante la activación de otras prácticas de negocios.

NO HAY LUGAR PARA PERSONAS O EMPRESAS MEDIOCRES.

Solo un grupo interesante de PYMES ,podrá “salvarse” en los próximos 3 años, el resto morirá.

Vision local y global en simultánea (localidad)

Deben ser asesorados, en los primeros 2 años y después siguen solos.

La tasa de mortandad, es baja, si se hacen las cosas bien.

Nuestra Consultora hace más de 22 años que trabaja sobre el tema en BRASIL, ARGENTINA, COLOMBIA, PERU, ECUADOR, BOLIVIA, ESPAÑA e ITALIA.

Con empresas de diferentes personalidades, pero con un objetivo común:

Competir, Crecer Juntas Corporaativizadas, Desarrollarse( I &D & I), Aumentar Exponencialmente su RENTABILIDAD.

No hay más secretos.

