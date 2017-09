Steven Vázquez obtuvo el título de Mejor Director del Año en Certámenes de Belleza

“No podría ser el mejor director, sino tuviera a los mejores modelos a quién dirigir, así que ésto está dedicado a mis modelos a quienes cuido y quiero como si fueran mis hijos”, así se expresó Steven Vázquez luego de recibir el premio a Mejor Director del Año en Certámenes de Belleza, premio que recibió en Arequipa, Perú.

Conversamos con él de la siguiente manera:

1. ¿Por cuál razón obtienes el premio a mejor director?

Por haber entrenado en todos los aspectos que un certámenes de belleza conlleva a los candidatos de Uruguay y haber logrado cuatro victorias consecutivas, habiendo ganado en cada certamen en los que me he presentado con delegaciones uruguayas

2. ¿Desde cuándo tienes la franquicia y cuáles han sido los logros?

Compré la primera éste año, dándome así la posibilidad de escoger al Mister Uruguay y enviarlo al Mister Real Universe. Obtener el título máximo me motivó a querer invertir en otros certámenes. En éste Juan Pablo Da Silva fue el ganador y obtuvo el galardón a mejor cuerpo. En Mayo Fiorella Marzano fue coronada Miss Golden Universe y galardonada a Mejor Pasarela, Mejor Fotografía, Mejor Cuerpo y Miss Amistad, éste último por voto unánime de sus compañeras. El lunes pasado viajamos hacia Arequipa al Miss y Mister Latinoamérica 2017 donde Bruno Gómez ganó como Rey Latinoamérica, Fiorella una vez más, ahora como Miss Latinoamérica y Tamara Martínez con solo 18 años como Miss Teen Latinoamérica y galardonada a Mejor Cuerpo

3. ¿Cuál ha sido la clave de la preparación de los modelos para ser exitosos siempre?

Enfocarnos en la meta, incentivando a mis modelos que vamos por la corona. Es hermoso conocer nuevas personas, nuevos países, nuevas culturas, pero no vamos de paseo, vamos a competir. Por eso lo preparo para ello desde que bajan del avión, con un outfit increíble, haciendo que se vean estupendos cada día, cuidando cada detalles, maquillaje, peinado, vestuario, etc. Pero sobre todo haciendo ver que no solo son bellos por fuera, sino también por dentro, inteligentes y buenos exponentes de su país. La gente cree que solo se evalúa la belleza externa pero hay un gran trabajo intelectual, entrevistas personal con los jurados y la famosa pregunta para los finalistas. Trabajo en post de que sea un combo, belleza interior y exterior. Meses de preparación en pasarela, centros estéticos, gimnasio, estudiando sobre historia Uruguaya, sobre el país anfitrión y cultura general

4. En pocas palabras… ¿quién es Steven Vázquez?

Un emprendedor que trabaja para hacer conocida la belleza y el talento que hay en los jóvenes uruguayos internacionalmente. Un amante de la moda y las pasarelas