Comenzó el MoWeek Verano y te mostramos todo (+ de 400 imágenes)

La edición verano 2018 del MoWeek comenzó con un showroom repleto de propuestas y activaciones de marcas, sumado a la puesta en escena de la colección de desfiles de diseñadores destacados de nuestro medio.

La 15ª edición de Itaú MoWeek comenzó este viernes abriendo su gran showroom, compuesto por unas 80 propuestas de diseño uruguayo y una veintena de marcas dispuestas a entretener al público y dar a conocer sus productos con diferentes activaciones.

Desde las 14 horas MoWeek comenzó a recibir a los ávidos consumidores de moda, que tuvieron la oportunidad de ver por primera vez los nuevos diseños que las marcas y diseñadores uruguayos idearon para este verano 2018. En el showroom se encontrará una amplia gama de indumentaria: desde prendas y calzado hasta trajes de baño y accesorios. Asimismo, la moda masculina continúa en ascenso, y se podrán encontrar allí varias marcas dedicadas a este rubro.

Las grifas presentes en esta edición son: Agnes, AIM Bags Aitana, Amén, Ana Livni, Bartola, Bervena, Black & Liberty, Bohemia, Cabrón, Cactus, Calegari, Camino, Cápita, Caro Criado, Caro Sacchi, Carola, Coki Shoes, Credo, Crina, Damen, De Juanas y Marías, Dham, Elien, Emme, Gau, Gauderia, Hanami, Hómini, iCase, Jibona, Joséphine, Kenya, L-Perna, La Lupita, Late Estudio, Laura Rath, Lucy in the Sky, Magnolia, Malabia, Mamushka, Mar de Cueros, Margo Baridón, María F, MIEM, Milagros Bonasso, Mille Modi, Milo, Monaqueda, Mr. Boho, MUTMA, Pacta, Pastiche, Pecarí, Petra, Polonio, Positano, Pura Gracia, Puro Punto, Renata, Rotunda, Rupia & Lanka, Sabrina Tach, Santa Sofía, Santo Mar, Savia, Strawberry, Sza Sza, Telma, Tetuan, The Mood, VDamiani, Vanina Gentile, Vannmelon, Von Braun y Ximena Varela.

Asimismo, las marcas que ofrecerán sus activaciones son: Burma, Citroën, Conaprole, DHL, Dürma Roll Ice Cream, Indian Emporium, Itaú, Jackson Bar, Jean Paul Gautier, Keds, La Papelaria, Martini, Nova Studio, Pasqualini, Poett, Purederm, Salus Frutte, Samsung, San Roque, Skip, The Chemist Look, Thomas Trent, Watts y Zillertal.

Los sponsors que apoyan esta edición de MoWeek son: Itaú, San Roque, Zillertal, L’Oréal Professionnel y L’Oreal Paris, El País, Montecarlo, Uruguay Natural, Cámara de Diseño de Uruguay, Red Tickets, Encatex, Equipier, Audico y Uber.

La pasarela de MoWeek de día sábado 7 de octubre tuvo a los siguientes participantes:

| STRASSER

| EMME

| INDIAN PRESENTA SAVIA

| PASQUALINI

| NB

NetUruguay te muestra con una entrega de más de 400 fotos todo lo que pasó en pasarela el primer día de desfiles:

