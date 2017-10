En nuevo ciclo de la Sed y el Agua, Raquel Daruech entrevistó al Presidente de UTE

En la mañana se realizó un nuevo programa de la Sed y el Agua, ciclo de entrevistas dirigido por Raquel Daruech, y en donde participa público en vivo durante la grabación del prestigioso programa.

En esta oportunidad el entrevistado fue el Dr. Ing. Gonzalo Casaravilla, Presidente de UTE y la locación fue el Radisson Montevideo.

Raquel Daruech manifestó que en el día de hoy, el objetivo fue descubrir por parte del público a un hombre comprometido, muy bien formado, un ingeniero que tiene mucha sensibilidad social, que le siguen preocupando los temas de la igualdad, de la inclusión, pero que tiene la cabeza y la mirada puesta en todo lo que es el mundo que ya se viene.

La entrevista comenzó con la frase “el futuro es ahora”, a lo cual Casaravilla le agregó: “y es eléctrico”, resumiendo en gran término de lo que se trató el diálogo entre la periodista y el presidente de UTE.

“Fue una entrevista que no tuvo desperdicio”, dijo Raquel Daruech, y agregó: “porque pudimos hablar de cosas que no han sido tan buenas, como por ejemplo la terminal que hay en Melo y que sirve para exportar al Brasil, sumado a toda la tecnología puesta al servicio de un ente que está creciendo y es parte de las políticas fiscales, y parte de lo que necesita un gobierno para hacer sus políticas sociales. Y algo que me gustó mucho de él fue lo que manifestó cuando dijo que si las políticas fiscales no nos permiten, si las empresas públicas no pueden reinvertir en el país, vamos a encontrar la forma, o sea, más que una meta es un desafío.”

“Es todo muy interesante, puesto que la gente ve las tarifas, y si bien estas han bajado, se le suma el resto de los gastos, y la inflación es muy alta en el país, por tanto no se siente el beneficio de una manera plena” agregó Daruech.

Y además mencionó su concepto sobre la persona: “El Dr. Ing. Casaravilla es un hombre muy completo desde el punto de vista académico, y también desde el punto de vista de la gestión, porque una cosa es el académico que no se enfrenta a resolver en equipo con los otros, aquí habían gerentes, y les habló a todos para buscar soluciones en determinadas cosas, y también les puso desafíos, por tanto me pareció una actitud maravillosa en ese sentido”.

En breve toda la entrevista en La Sed y el Agua… pero mientras tanto les mostramos las fotos del evento:

