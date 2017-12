Carrasco tendrá su primer complejo jardín de apartamentos sustentables

Sustentabilidad, comodidad y seguridad son algunas de las características que distinguen al innovador proyecto Verdenia, el primer complejo de apartamentos con parque y acceso vigilado al predio que se construirá en el corazón de Carrasco.

La propuesta inmobiliaria fue presentada en Sinergia Carrasco por Ariel Kaplan, Ernesto Wainberg y José Costa, socios de la firma CWK Desarrollos, que impulsa el emprendimiento, en un encuentro que contó con la participación de proveedores, propietarios de algunos de los apartamentos que formarán parte del complejo y potenciales clientes.

Verdenia estará emplazado en la manzana delimitada por las calles Raúl Baethgen, Antonio Bachini, Antonio Pena y César Miranda, a pasos de Avenida Italia y a escasas cuadras de la rambla, en una zona estratégica cercana a importantes colegios, clubes deportivos y numerosos servicios.

Compuesto por dos edificios en tres niveles con 32 residencias cada uno, será el primer complejo de Montevideo que cuenta con el sello de la firma internacional GreenBuilding4All, reconocida por sus soluciones en construcciones amigables con el medio ambiente y eficiencia energética. El proyecto, cuyo desarrollo demandará una inversión superior a los US$ 19 millones, contempla espaciosos apartamentos de uno, dos, tres y cuatro dormitorios, con amplios ventanales, balcones y parrillero en todas las unidades.

Vistas despejadas y 5.000 metros cuadrados de zonas verdes son algunas de las particularidades del proyecto, que promoverá la convivencia entre vecinos mediante espacios de interacción como salas de juegos para grandes y chicos, microcine, solárium, circuito aérobico interno, piscina climatizada, lavandería, cocheras y dos barbacoas de uso común.

Además, brindará la tranquilidad necesaria en materia de seguridad mediante el acceso controlado al lugar, seguridad las 24 horas, los 365 días del año, videovigilancia, perímetro cercado y rondas de guardia para las edificaciones y alrededores.

La idea de construir un complejo jardín en el corazón de Carrasco, nacida de los integrantes de CWK Desarrollos, fue madurada en conjunto con otros integrantes del ecosistema emprendedor, en el ambiente colaborativo del espacio de coworkSinergia, lo que permitió enriquecer la propuesta con el aporte y la creatividad de profesionales de diversas áreas.

El emprendimiento contó con el asesoramiento del fundador del sello, el ingeniero francés Benjamín Crevant, quien fue especialmente invitado a Uruguay para aportar sus conocimientos sobre orientación de las fachadas en relación a la posición del sol, instalación de ventilación en los garajes y la inclusión de materiales, que permiten un mejor aprovechamiento de la luz y un mayor aislamiento térmico.

“Desde un principio comprendimos que el proyecto debía cumplir con los estándares de calidad más exigentes y adaptarse a los requerimientos actuales en materia de cuidado del medio ambiente para poder ofrecer un producto de excelencia. Por eso, buscamos los sistemas de calefacción y ventilación más eficientes, incorporamos paneles solares para calentar el agua de la piscina y un sistema de recuperación del agua de lluvia para regar y reutilizarla en espacios comunes”, señaló Kaplán.

Wainberg, por su parte, señaló que el emprendimiento inmobiliario, responde a las necesidades de las personas que buscan un entorno armónico y natural en el medio de la ciudad. “La propuesta ofrece un lugar confortable, seguro y con las mejores comodidades y servicios accesibles”, apuntó.

La construcción del complejo, que ya inició su primera etapa con la cimentación de los edificios, se extenderá por aproximadamente 20 meses, por lo que se prevé que será inaugurado en agosto de 2019. El precio de los apartamentos tiene un precio base de US$ 157.000 para los de un dormitorio, US$ 258.000 para los de dos y US$ 340.000 para los de tres, a un promedio de US$ 2.250 por metro cuadrado.

Verdenia cuenta con el diseño del estudio de arquitectos Bodega&Piedrafita y la construcción es llevada adelante por la empresa CEAOSA. El gerenciamiento de obra está a cargo del ingeniero Alan Roberts y el administrador y fiduciario es el estudio Posadas, Posadas & Vecino.