Récord histórico para el Aeropuerto de Carrasco con dos millones de pasajeros en el año

En un acontecimiento sin precedentes en su historia, el Aeropuerto de Carrasco recibió a dos millones de pasajeros en el transcurso de un año entre arribos y partidas, superando su récord del año 2011, cuando pasaron por la terminal aérea 1.900.000 personas.

La pasajera que completó los dos millones fue recibida con una singular bienvenida por la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, y por Diego Arrosa, CEO de Corporación América en Uruguay, grupo al cual pertenece Puerta del Sur, concesionaria del Aeropuerto de Carrasco.

Tras su paso por Migraciones la viajera fue invitada por las autoridades a dejar su huella grabada en la terminal para celebrar el momento, histórico para el aeropuerto y para Uruguay.

“Festejamos este logro histórico de una de nuestras principales puertas de entrada de turismo al país. Uruguay está en uno de sus mejores momentos turísticos, con cifras históricas de visitantes. Ello no es fruto de la casualidad, es producto del trabajo mancomunado y profesional que se viene realizando desde el ámbito público y privado”, afirmó la ministra.

Por su parte, Arrosa destacó el esfuerzoque ha realizado el Aeropuerto junto a las autoridades para consolidar a Uruguay como destino turístico.“Estamos orgullosos de este logro, que deja en evidencia la buena salud del turismo en el país de cara a la temporada de verano”, afirmó

La pasajera homenajeada fue Patricia Yelpo, procedente de Miami, quien vive desde hace diez años en esa ciudad y elije todos los años Uruguay para pasar sus vacaciones en familia. “Fue una sorpresa espectacular, no me la esperaba. El recibimiento fue una experiencia maravillosa. Me sentí muy feliz de ser parte de este hito histórico para el país”.