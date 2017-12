Tania de los Santos viaja a Hungría para representar a Uruguay

En las próximas horas partirá hacia Budapest, Hungría, Tania de los Santos, ganadora del World Top Model Uruguay, para participar de la gran final a nivel mundial.

La representación del certamen la tiene el argentino Alejandro Seri, quien además llevará a la representante argentina y paraguaya.

Tania de los Santos es una de las modelos con mayor proyección en los últimos meses en nuestro país, y pudimos conversar con ella en las últimas horas de la siguiente manera:

1. ¿Este sábado 16 de diciembre viajas a Hungría para participar de…?

Viajo a la final mundial de World Top Model 2017, donde el día 20 de diciembre se conocerá a la Top Model Mundial.

2. ¿Cómo ha sido tú preparación?

Mi preparación implicó muchas horas de gimnasia, una muy buena alimentación y estar super contenida por mi familia lo cual me hace sentir más que preparada.

3. ¿Qué se siente el representar a tu país en un certamen de belleza?

Me siento muy honroda, la verdad estoy muy satisfecha con lo que he logrado, además me encuentro muy agradecida por el apoyo que me han brindado.

4. ¿Cuántos días estarás en Hungría y cuándo será la final?

Llegaré a Budapest (Hungría) el domingo 17 por la mañana, a partir de ese día tendremos muchas actividades para realizar hasta la final que será el día 20 de diciembre.

5. ¿Qué empresas te han dado apoyo?

Tengo el apoyo de empresas y tiendas de ropas como lo son Marcel Calzados, JS Jeans, Centro Estético Cuatro Diamantes, Vestite de Fiesta, Agencia Rinato, Kapuyo, Nicol Ruiz, NetUruguay, Diario El Telegrafo entre otras. Estoy sumamente agradecida, además conte con el apoyo de muchas personas las cuales me ayudaron. Además quiero agradecer especialmente a los licenciados Richard Ferreira y José De los Santos por hacer esto posible.