Natalia Vaz: “Todo lo que se hace con amor y por amor a ello, sale bien…”

Natalia Vaz, nacida en la ciudad de Melo, nos cuenta sobre sus inicios en el mundo publicitario, y su pasión con el modelaje.

Desde el interior del país, apuesta a un nuevo año para continuar creciendo profesionalmente y observar nuevos horizontes, y por tal motivo conversamos con ella de la siguiente manera:

Cuándo surge tu sueño de ser una modelo profesional?

Digamos que como sueño siempre estuvo intacto, desde muy pequeña, partiendo de la base de que con tan sólo tres añitos, ya comencé a ser modelo publicitaria de radio y TV, de publicidades de helados “Geppeto”, y de vestimenta en el programa infantil de mis padres, “El Tren de la amistad”, el cual se vio a nivel nacional; y varios años más tarde, a los diez años de edad fui electa reina de “Miss Simpatía” de mi escuela, cuatro años después me eligieron reina de la clase para desfilar en el liceo, en representación al mismo, el Liceo deptal. De la ciudad de Melo, Cerro Largo, donde primero había salido mi mejor amiga que no quiso desfilar, luego yo, que acepté y después eché para atrás, porque había engordado unos kilos justo esos meses, y me sentía muy gorda de piernas…(Jaja), por lo que desistí y pedí que por favor eligieran a otra.

Salió reina del liceo la hija de la subdirectora. Yo era la hija del subdirector en ese momento…

Mi padre ahora es director desde hace mucho, en otro centro educativo.

Se trataba de un certamen de belleza de reinas de primavera, realizado creo que por mi mismo liceo, pero no recuerdo si en él intervinieron participantes de otras instituciones o no.

Más adelante participé en un desfile de novias, vestida de novia, pero con el objetivo de exponer su peinado correspondiente, siendo modelo de capilar, y donde salí en televisión local, y si bien recuerdo, también televisión nacional.

Estamos hablando del año “2011”.

No obstante, como que entre el mundo de la moda y yo, siempre hubo una gran conexión, a la cual podría definir como una gran “Ley de atracción”, ya que desde siempre me buscaron tanto en persona, como a través de las redes sociales, empresas muy prestigiosas para trabajar con ellas, algunas como promotora, otras como modelo, incluso uno de los empresarios, me buscaba insistentemente para ser la representante de su marca y sus modelos en pasarela, su socia y cara de su próxima revista que estaba a punto de lanzarse…

Pero bueno, con el tema de la prostitución Vip dentro de dicho rubro, mi familia siempre se opuso a que me involucrara con el mismo…

Hasta que ahora ya con bastante edad encima, e impulsada por Álvaro Padín, director Gral. En “Bethel Spa Uruguay”, en “Escuela de modelos Bethel” y “Power Plate Uruguay”, quien me dijo que me recomendaría a grandes marcas y de hecho muy serias empresas, como por ejemplo la de Bernasconi al cual me mencionó como al que más trabaja con él, fue que me atreví a ser partícipe de esta entrevista para comenzar un nuevo desempeño que no sería poco para mi vida.

Sos una modelo típica de pasarela o de gráficas?

En cuál te sientes más fuerte?…

Sin dudas me atrevería a las dos, pero para comenzar, preferiría inclinarme por modelaje de gráficas, y tal vez más adelante, a la pasarela, por qué no?…

Sé desfilar muy bien y rostro no me falta, pero debo reconocer que hay detalles que requiere una modelo de pasarela, para pulir en mi aún.

Vivir en el interior del país, es un obstáculo o un desafío?…

En mi caso es un poco de las dos cosas, pero preferiría decirte que:

Considero que más que obstáculo, con las dificultades que se me puedan presentar de por medio, de las cuales soy muy consciente, sería un desafío…

A tu criterio: Qué características debe tener una modelo para ser profesional?

Tomar con seriedad su labor, lo cual no significa que tenga que estar seria para sus poses, eso va en las características de cada modelo, pertenecientes a su esencia, pero sí, ponerle énfasis al rubro, y hacerlo porque realmente te gusta… Porque ya es una pasión innata, que fue creciendo con vos…

Todo lo que se hace con amor y por amor a ello, sale bien…

Donde no lo ves como una obligación, sino como parte de vos, y el eslabón que le estaba faltando al collar de tu crecimiento personal.

Tener actitud, es algo fundamental, y transmitir en tus gestos, poses y miradas, lo que realmente pretendes transmitir…

Acorde a lo que te pidan, o mejor hasta de lo que pretendían que hicieras…

Porque hay cosas que salen en forma espontánea y rompen los esquemas, por las cuales se terminan optando…

Otra cosa también para ser una modelo profesional, considero que es no perder la clase, la elegancia es fundamental, tanto en mujeres como en hombres, creo que siempre aunque sea un toque de ésta tiene que haber y que no se vea como algo ´barreta´ o ´prostibular´, por el contrario, un contraste, que demuestre fineza…

Y si toca mostrar un poco de piel, que sea en forma sutil y no tan desmesurada, que prenda a la vista de todo público, y no que esté más que vista por todo público y por tal razón, no despierte interés… O sí, pero en forma muy fugaz…

Como bien decía la modelo argentina Julieta Prandi, es preferible insinuar, ante que mostrar…

También me parece que es importante, que si llega a enfrentarse a la prensa, o reuniones sociales, sepa manejarse con dicho entorno, que demuestre que ahí no hay sólo un envase de cara y/o cuerpo bonito, sino que también un buen contenido, gracias al cual se pueda tratar a cerca de muchas cosas…

Es bueno que se capaciten, que tengan pasiones e intereses no sólo por el mundo de la moda, sino que también por las cosas que suceden a diario en el biorritmo cotidiano de nuestro planeta…

Cómo sos a la hora de vestirte en cuanto a tu estilo?…

Me visto siempre con estilo propio, a veces hasta demasiado propio, porque también me lo he armado y diseñado yo misma, desde muy peque y hasta cuando aún no existían ciertos modelos, y otros ya estaban muy fuera de moda, pero mi abue materna que era sastre y pret à porter, me consintió los gustos toda la vida, prácticamente que hasta finales de su existencia…

Donde algunos de estos, han regresado en ´la máquina del tiempo´ de algunos diseñadores.

Siempre consideré, que uno tiene que vestirse como se sienta cómodo, y acorde a como esté de ánimo y energía en ese momento, por supuesto que sin romper los esquemas de determinadas ocasiones… Por ende no vamos a ir a una fiesta de gala, vestidos como para ir al gym… hay que tener cintura…

Menciona tres cosas fundamentales que nunca faltarían en tu cartera:

Documentos

Dinero

Mi neceser con maquillajes

Sos de ponerte metas en tu vida? Cuál es tu mayor objetivo hoy en día?

Desde siempre me he trazado metas para mi vida…

Mi mayor objetivo es poder cumplir todos mis sueños, y poder irme de esta vida tranquila, sin haber conocido jamás, el concepto de Utopía, más que tener nociones a cerca de la misma, en teoría…

Que si me preguntan: – “Que es para vos la utopía, acorde a lo que haz vivido”, pueda responder… -“ Qué es una utopía?… Jamás me obsequió su presencia, como para poder definirla…”

Los certámenes de belleza son oportunidades?

Pienso que pueden llegar a ser grandes oportunidades, pero no obstante, me parece que más que que oportunidades, son un gran desafío… Para el cual hay que estar muy bien preparado, y dispuesto a enfrentarse a una gran competencia, que en ciertos casos requiere no sólo de exponer grandes cualidades estéticas, sino que también mucho en cuanto a personalidad, actitud, aptitud, y talento, incluyendo al hecho de demostrar que se cuenta con cierto porcentaje de materia gris, como ya expresé anteriormente en otras palabras, ya que la comunicación es una de las principales armas para el avance de todo ser humano.

Y el hecho de saber enfrentarse a un determinado público sin frustrarse, que nada te paralice…

Llevar un cartelito interno en tu mente que te diga: “El desafío más que nada es con vos misma… Animate, para empezar siempre hará falta un primer paso. Y si fallas en algo, señal de que lo estás intentando y son gramitos más que se suman a la balanza de tu experiencia y aprendizaje”…

Cuál es tu principal virtud?

La valentía.

Detalles:

Nombre completo: Natalia Lorena Vaz Barboza

Edad: 30 años

Estado civil: Soltera

Altura: 1,67

Medidas: 87-67-87

Color de ojos: Marrones caoba

Color de Pelo: Miel artificial

Lancería favorita: Las con encaje

Una bebida: Licuados frutales

Una comida: Pastas

Un libro: “Juana de Arco”

Un perfume: GUCCI

Una canción: “Crazy”(Aerosmith). Hay temas que para mi no pasan de moda.

Un súper héroe: Mi padre

Mascota favorita: Mi gatito Romeo, y los dos cockers del hogar.

Tu pasión más grande: Punta del Este

Ciudad en la que vives: Melo, Cerro Largo, Uruguay

Estudios cursados: Ballet, clases de piano y órgano, primaria y secundaria completa, Teoría del turismo, Administración, Corte y confección, Recepcionista y Conserje, Administración de empresas, Operador Pc, Asistente de dirección, Manipulación de alimentos, Rematador Público y Operador inmobiliario, Profesorado de Idioma Español, Profesorado de Derecho (cursando), Operador Inmobiliario (cursando)