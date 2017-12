Subsidiaria de Grupo Marfrig anunció emisión de Obligaciones Negociables por US$ 60 millones

Subsidiaria de Grupo Marfrig anunció emisión de Obligaciones Negociables por US$ 60...

Grupo Marfrig Uruguay, a través de su subsidiaria Cledinor S.A., anunció su vuelta al mercado de valores local con una emisión de Obligaciones Negociables por un valor máximo de US$ 60 millones, que cuenta con el aval del Banco Central del Uruguay.

La emisión se realizará en dos tramos. El mayorista competitivo por US$ 55 millones, tendrá licitación por precio y su suscripción se realizará el miércoles 27 de diciembre. Con esta base se fijará el precio de corte preliminar, que será aplicado el día siguiente, jueves 28 de diciembre, cuando se suscriba el tramo minorista no competitivo, por hasta US$ 5 millones.

En ambos casos el valor mínimo de suscripción será de US$ 1.000, mientras que para el tramo mayorista competitivo el tope será de 500.000 UI, lo que equivale a US$ 64.000 aproximadamente.

La emisión tendrá un plazo de 10 años, con amortizaciones y pago de intereses trimestrales con una tasa de 6% anual. La suscripción se realizará a través de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA) pero también cotizará en la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).

“Para la empresa es importante la vuelta el mercado de valores. Esta emisión tiene como objetivo la optimización de la estructura financiera de la compañía a nivel global, el alargamiento del perfil de vencimientos del endeudamiento financiero del Grupo en Uruguay, y el financiamiento de las inversiones en el país”, señaló Marcelo Secco, Chief Operating Officer de Marfrig para el Cono Sur.

Frigorífico Tacuarembó S.A., Inaler S.A. y Establecimientos Colonia S.A., las tres plantas pertenecientes a la compañía en Uruguay, serán los garantes locales de la emisión.

Como garantía del repago de las Obligaciones Negociables se creó el “Fideicomiso de Garantía Obligaciones Negociables Cledinor I”, al que el emisor y los garantes cederán los créditos de todas las ventas realizadas en el mercado local. El agente fiduciario de esta emisión será TMF Group.

Con el asesoramiento financiero de Nobilis Asesor de Inversión, y el legal de Guyer & Regules, la emisión fue calificada BBB+ (Uy) por la agencia FixScr Uruguay, afiliada a Fitch Ratings.

Marfrig Global Foods es una las mayores compañías globales de proteína animal y uno de los grupos económicos privados más grandes de Uruguay, con una facturación de aproximadamente US$ 550 millones –de acuerdo al ejercicio fiscal cerrado a setiembre de 2017- y una plantilla de 3.200 colaboradores, siendo el que posee el portafolio de productos más diversificado de la industria, tanto para el mercado interno como para la exportación. Cuenta con cuatro plantas frigoríficas, una arrendada de productos enlatados y un feedlot. Tiene una capacidad de faena de 3.600 bovinos por día, lo que en los últimos años ha sido equivalente al 21,5% de la faena total del Uruguay, siendo el líder del país en procesamiento bovino.

A nivel mundial, Marfrig Global Foods cuenta con 48 unidades de producción, comercialización y distribución, estando presente en 12 países. Con 30 plantas en Brasil, Uruguay y Chile, la división Beef tiene capacidad para procesar hasta 4,7 millones de cabezas de ganado. La división Keystone es una de las empresas líderes globales en la producción de alimentos procesados ​​de origen animal. La empresa opera 18 unidades productivas en Estados Unidos, China, Malasia, Tailandia, Corea y Australia, totalizando un volumen de ventas cercano a 1 millón de toneladas de alimentos al año.