28ª TRAVESÍA DE NATACIÓN DEL CLUB BANCO REPÚBLICA

A la hora 9.30 se disputará la prueba de 1200 metros, mientras que desde las 10.15 se desarrollará la travesía de 2400 metros.

Esta última es puntuable para el campeonato Nacional de Aguas Abiertas que organiza la Federación Uruguaya de Natación (FUN).

Travesía 2400 metros

La travesía de 2400 metros conforma la sexta etapa del calendario de Aguas Abiertas de la FUN. Se competirá en las distintas categorías juveniles (nacidos entre 2003 y 2004 inclusive; 2001 y 2002 inclusive; 1999 y 2000 inclusive), Primera (nacidos antes de 1998 y hasta los 25 años inclusive); Máster (mayores de 25 años: nacidos antes de 1993 inclusive, respetando las edades de las categorías de la FINA).

Las preinscripciones para la prueba larga se realizan en la web de Kronos (www.kronos.com.uy). Allí deberán completar los campos de información que se solicitan.

Una vez realizada la preinscripción se deberá efectuar el pago correspondiente en el Departamento Físico del CBR (Juan Benito Blanco 1289). Se podrá abonar desde el miércoles 7 hasta el viernes 23 de febrero inclusive* (de lunes a viernes, de 8.00 a 12.00 horas y de 13.00 a 21.00; sábados, de 8.00 a 12.00).

Al momento de abonar se deberá presentar la fotocopia de la cédula de identidad y la ficha médica o carné de salud. Además deberá presentar el formulario de deslinde de responsabilidad; en caso de ser menor de 18 años deberá ser autorizado por un mayor a cargo (se debe constar el servicio de emergencia móvil y/o mutualista).

La ratificación final de participación se realizará desde la hora 8.00 y hasta las 9.00 del sábado 24 de febrero, en los puestos de atención ubicados en el punto de largada de la travesía.

La inscripción tendrá un costo de 375 pesos para los socios del CBR y de 475 pesos para los afiliados a la FUN. Aquellos nadadores que no estén asociados al CBR ni que estén afiliados a la FUN deberán abonar 635 pesos. A todos ellos se les entregará el chip que permitirá cronometrar su tiempo durante la prueba y una gorra de latex.

IMPORTANTE: No se permitirá participar de esta competencia sin el chip correspondiente (es importante conservarlo y presentar el talón de inscripción el día de la prueba) y además no está permitido el uso de trajes de neopreno salvo que la temperatura del agua sea inferior a los 20º C.

Travesía 1200 metros – Prueba Club Banco República –

En la prueba corta de natación se competirá en las categorías Juvenil (nacidos entre 1999 y 2004 inclusive), Primera (nacidos entre 1994 y 1998 inclusive), Máster (nacidos entre 1979 y 1993 inclusive), Sénior (nacidos entre 1959 y 1978 inclusive), Super Sénior (nacidos antes de 1958 inclusive).

Las inscripciones se realizan directamente en el Departamento Físico del CBR, desde el miércoles 7 hasta el viernes 23 de febrero inclusive con los detalles de días y horarios antes detallados. Las ratificaciones se realizarán a partir de la hora 8.00 y hasta las 8.45 del sábado 24 de febrero, en los puestos de atención ubicados en el punto de largada de la travesía.

El costo para socios de la travesía corta es de 300 pesos, mientras que los no socios deberán abonar 350 pesos. Con la inscripción se entregará una gorra de latex a cada participante.

Esta vigésima octava edición de la travesía de la bahía de Pocitos es organizada por el CBR y la FUN; y cuenta con la fiscalización del Colegio de Árbitros y de la empresa Kronos. La cobertura médica es de SEMM.

Habrá medallas y trofeos para los mejores de cada categoría, en ambas pruebas. En caso de malas condiciones meteorológicas, la travesía pasará a desarrollarse el domingo 25 de febrero.

