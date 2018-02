Best Western desembarca en Uruguay y Argentina a través de su amplio portfolio de marcas

Con once marcas bien diferenciadas, diseñadas para cada tipo de viajeros y adaptadas a la medida de cada hotel, la reconocida cadena hotelera de jerarquía internacional desembarca en Uruguay y Argentina.

Buenos Aires, Febrero 2018- Best Western Hotels & Resorts, una de las mayores redes hoteleras del mundo, con más de 4.000 hoteles distribuidos en 100 países, ha desembarcado en Argentina y Uruguay de la mano de Olga Lily Motisi y Eduardo Perez-Orive de la consultora internacional Hostling –Hospitality, Learning & Consulting-, como Developers en ambos países, como parte del plan de expansión de la marca en la región.

La marca había hecho su presentación en sociedad a través de Richard Rehwaldt, Managing Director para Sudamérica en el marco de la décima edición de SAHIC (conferencia sobre inversiones en hotelería, turismo y real estate), llevada a cabo durante el mes de septiembre en Buenos Aires.

Con once marcas diferentes, Best Western ofrece a los propietarios de hoteles formar parte de la red, manteniendo su independencia operacional mientras se benefician con las ventajas de pertenecer a la reconocida cadena hotelera de jerarquía internacional, través de alguna de sus marcas: Best Western®, Best Western Plus®, Best Western Premier®, Signature Collection by Best Western®, Executive Residency by Best Western®, BW Premier Collection®, GLō® y Vīb® para millennials y las flamantes Sure Stay®, Sure Stay Plus® y Sure Stay Collection®.

¨Best Western llega a Uruguay y Argentina dada la gran demanda que tiene su central de reservas por parte de viajeros de todo el mundo, quienes fieles a la marca, buscan alojarse en propiedades Best Western en sus viajes a la región¨, explicó la Licenciada Motisi, referente de la industria hotelera, Managing Partner en Hostling y Titular en Advisory & Trends.

¨Entre los beneficios de formar parte de cualquiera de las marcas que componen el portfolio, Best Western ofrece los costos más bajos entre las principales marcas hoteleras del mercado, una central de reservas global que hoy ya está atendiendo solicitudes de hoteles en Argentina y Uruguay, servicios de marketing que capitaliza oportunidades, gran exposición de los hoteles miembro en el sitio web altamente interactivo bestwestern.com, Programa de Fidelización de gran crecimiento que contribuye con el 35% de los ingresos de los hoteles, además del soporte operativo en capacitaciones, garantía de calidad y servicio de revenue management¨, destacó el Licenciado Eduardo Perez-Orive, quien acotó que para franquicias en Argentina y Uruguay se pueden contactar con los correos lily@bestwesterndeveloper.com y eduardo@bestwesterndeveloper.com

Me gusta: Me gusta Cargando...