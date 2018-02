HBO REFUERZA LA IMPORTANCIA DEL PERIODISMO EN DOCUMENTAL “EL PERIODISTA: LA VIDA DE BEN BRADLEE”

El documental EL PERIODISTA: LA VIDA DE BEN BRADLEE, sobre la historia de Benjamin Bradlee –editor ejecutivo del diario The Washington Post en los años ‘70 que ayudó a derrumbar al presidente Richard Nixon– se estrena el lunes, 26 de febrero, a las 22:00 horas , solo por HBO.

Mejor conocido como el “editor más peligroso” de los Estados Unidos, Ben Bradlee fue ampliamente reconocido por derrumbar al presidente Richard Nixon en 1974, después que el diario publicara Documentos del Pentágono sobre el caso Watergate, exponiendo el mayor escándalo político de la historia norteamericana.

Relatado sobre todo con sus propias palabras, EL PERIODISTA: LA VIDA DE BEN BRADLEE es un retrato íntimo del famoso editor, que sigue su notable ascenso de un joven de Boston contagiado por la Polio a una de las figuras periodísticas más importantes del siglo XX.

El documental investiga los altibajos de la vida personal y la carrera del periodista, y presenta películas domésticas, fotografías, imágenes de archivo y entrevistas con personalidades del periodismo estadounidense, además de familiares y amigos. Entre los entrevistados están Bob Woodward, Carl Bernstein, Quinn Bradlee, Courtland Milloy, David Maraniss, David Remnick, Don Graham, George Vaillant, Henry Kissinger, Ben Bradlee Jr., Jim Hoagland, Jim Lehrer, John Dean, Norman Lear, Richard Cohen, Robert Kaiser, Robert Redford, Sally Bedell Smith, Sally Quinn, Tina Brown y Tom Brokaw.

La carrera de Ben Bradlee abarcó los momentos más críticos de la segunda mitad del siglo XX. Como corresponsal extranjero de Newsweek en los ‘50, trabajó directamente en las líneas del frente de las guerras en Medio Oriente. En Washington, se hizo amigo del joven senador de Massachusetts John F. Kennedy y, más tarde, tuvo un acceso sin precedentes a la Casa Blanca. En los ‘70, finalmente, transformó el Washington Post en una potencia nacional, publicando los Documentos del Pentágono y desafiando la supremacía del New York Times.

Dirigido por John Maggio (Looking for Lincoln), EL PERIODISTA: LA VIDA DE BEN BRADLEE cuenta con la producción ejecutiva de Peter Kunhardt y Richard Cohen; producción de Peter Kunhardt, Teddy Kunhardt y George Kunhardt (premiado con el Emmy® por Jim: The James Foley Story de HBO). El documental es una coproducción de HBO y Kunhardt Films.

