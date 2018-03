Fernando Ortíz, líder en estética integral, abrió su segundo local en Plaza Independencia

Fernando Ortíz, líder en estética integral, abrió su nuevo local ubicado en Juncal 1327 local 3, frente a Plaza Independencia, e invitó a clientes, amigos y familiares para pasar un momento íntimo y mostrar las bondades de la nueva adquisición.

Conversando con él, nos dijo que “estamos inaugurando nuestro segundo local, el cual tendrá el nombre de Plaza Independencia, y estoy además de emocionado, gratamente sorprendido por la cantidad de personas que nos vinieron a acompañar“.

Ante la pregunta de a qué se debe el éxito y el lograr expandirse en el mercado, Fernando nos manifestó que “comenzamos en un punto de la Ciudad Vieja que se estaba recién reestructurando, y si bien eso ayudó al contexto, nuestra clave del éxito ha sido la atención, es lograr que la clienta salga satisfecha, tanto del servicio técnico que brindamos, y también por una tarifa adecuada que pueda pagar. Seguramente no seamos los más económicos, pero no somos inaccesibles para una chica que trabaja en una oficina, una secretaria, abogada, ama de casa, etc. Tenemos precios accesibles, con un servicio 5 estrellas sin lugar a dudas“.

También se refirió a beneficios que a partir de ayer estarán vigentes denominado “Cliente Preferencial“, y está dividido en dos: “para las clientas que hace ya tiempo nos siguen tendrán un 15% de descuento; para las clientas asiduas que comiencen a venir de manera frecuente van a tener la posibilidad de acumular puntos, cada 100 pesos consumidos en nuestros salones, van a poder canjear 10 pesos, eso se suma, y lo pueden canjear por masajes, depilación, cosmetología o podología, que son los servicios con que contamos hoy”.

